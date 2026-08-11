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    अखिलेश की जगह पहुंचेंगे शिवपाल; आजम-अब्दुल्लाह से जेल में मुलाकात, तजीन फात्मा से भी करेंगे सीक्रेट रणनीति पर बात

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 08:40 PM (IST)

    सपा नेता शिवपाल यादव रामपुर में आजम खां और अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात करेंगे, साथ ही तजीन फात्मा से उनके आवास पर मंत्रणा करेंगे। वह जौहर विश्ववि ...और पढ़ें

    शिवपाल यादव और आजम खान

    शिवपाल यादव और आजम खान

    HighLights

    1. आजम खान के आवास पर भी आधा घंटा रुकेंगे शिवपाल

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव आज सुबह 11 बजे रामपुर पहुंचेंगे। वह यहां जेल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह आजम खान के आवास जाकर तजीन फात्मा से भी मंत्रणा करेंगे।

    वहां से जौहर विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र-छात्राओं और प्रबंधन से वार्ता कर कार से वापस लौट जाएंगे। उनके आगमन को लेकर सपा समर्थकों के बीच उत्साह बढ़ गया है।

    शिवपाल सिंह यादव के आगमन को लेकर जौहर विश्वविद्यालय प्रबंधन उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गया है। 15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जौहर विश्वविद्यालय के बिना मानचित्र स्वीकृत 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद इस प्रकरण पर सियासत गरमाई हुई है।

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी विश्वविद्यालय पहुंचकर धरनारत छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि, ध्वस्तीकरण के आदेश पर सुनवाई पूरी होने तक मंडलायुक्त के न्यायालय से स्टे दिया जा चुका है। इसके बाद से छात्रों का धरना भी समाप्त हो गया।

    यह भी चर्चा है कि रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान के खेमे के बीच बढ़ती रार दूर कराने के लिए शिवपाल को रामपुर भेजा गया है। जेल में मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों पर भी रणनीति को लेकर शिवपाल और आजम खान के बीच बात हो सकती है।

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    विश्वविद्यालय के भवन ध्वस्तीकरण मुद्दे पर अखिलेश के रामपुर न पहुंचने की शिवपाल कमी भी दूर करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत शिवपाल यादव बुधवार को सुबह 11 बजे सीधे जिला कारागार पहुंचेंगे। यहां वह दो पैन कार्ड में सजा काट रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करेंगे।

    इसके बाद वह आजम खान के आवास पर जाएंगे। यहां वह आजम खान की पत्नी व पूर्व सांसद डाॅ. तजीन फात्मा से भी मंत्रणा करेंगे। यहां से निकलकर वह दोपहर एक बजे जौहर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां छात्र-छात्राओं व विश्वविद्यालय प्रबंधन से 15 मिनट बात करने के बाद सीधे दिल्ली लौट जाएंगे।

    कारागार अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि फिलहाल शिवपाल सिंह यादव का ही मुलाकात संबंधी पत्र मिला है। उनके साथ किसी अन्य के अंदर जाने की अनुमति नहीं मांगी गई है। इस दौरान शहर के तीन थानों की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेगी।

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