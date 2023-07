प्रभारी निरीक्षक ने उसे समाज के लिए खतरनाक व्यक्ति बताया था। इतना ही नहीं उन्होंने मोनू को जेल से बाहर व पूर्ण रूप से स्वस्थ लिखा था। जब डीएम ने दूसरे पक्ष को सुना तो पता चला कि मोनू की मृत्यु 21 जुलाई 2021 को हो चुकी है। प्रवीण सोलंकी ने नाबालिग की उम्र 25 वर्ष दर्शाकर उस पर भी गुंडा एक्ट की संस्तुति की थी।

Shahjahanpur : एएसपी ने माना हमारा इंस्पेक्टर गलत; डीएम ने कहा तो फ‍िर करो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : मृतक और नाबालिग को शातिर गुंडा बनाने वाले जलालाबाद के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी को एएसपी नगर सुधीर कुमार जायसवाल ने अपनी जांच में दोषी पाया है। इन दोनों ही प्रकरण में हेड कांस्टेबल की लापरवाही भी सामने आई है। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने इस रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी निरीक्षक व हेड कांस्टेबल के विरुद्ध सप्ताह भर के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मीरानपुर कटरा थाने में तैनाती के दौरान जलालाबाद के प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी ने 25 मार्च 2022 कंकरिया धर्मपुर गांव निवासी मोनू के विरुद्ध गुंडा एक्ट की संस्तुति की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मोनू गुंडा प्रवृत्ति का है। वह गांव में बहू बेटियों को छेड़ता है। जिससे महिलाओं का बाहर निकलना दुश्वार है। इसलिए उसका समाज के अंदर रहना व घूमना जनहित में उचित नहीं है। प्रभारी निरीक्षक ने उसे समाज के लिए खतरनाक व्यक्ति बताया था। इतना ही नहीं उन्होंने मोनू को जेल से बाहर व पूर्ण रूप से स्वस्थ लिखा था। जब डीएम ने दूसरे पक्ष को सुना तो पता चला कि मोनू की मृत्यु 21 जुलाई 2021 को हो चुकी है। इसी तरह प्रवीण सोलंकी ने कटरा के ही पिपरी गांव निवासी नाबालिग की उम्र 25 वर्ष दर्शाकर उस पर भी गुंडा एक्ट की संस्तुति की थी। जबकि दूसरे पक्ष ने आरोपित की उम्र 16 वर्ष एक माह 20 दिन बताते हुए अभिलेखीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। दोनों ही रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक की ओर से आईं थीं इसलिए डीएम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी को जांच कराने कराकर सात जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। एसपी अशोक कुमार मीणा ने एएसपी सुधीर कुमार जायसवाल से जांच कराई तो पता चला कि प्रवीण सोलंकी ने दोनों मामलों में हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट को देखे बिना ही साइन करके अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी। इस तरह से दोनों पुलिसकर्मियों को उन्होंने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का दोषी माना था। अब एसपी को सात दिन के अंदर कार्रवाई करके डीएम को अवगत कराना है।

Edited By: Mohammed Ammar