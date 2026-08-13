शाहबाद सुसाइड केस: मौत से पहले आई आखिरी कॉल खोलेगी राज, पुलिस खंगाल रही CDR और सुसाइड नोट

संवाद सहयोगी, शाहबाद (रामपुर)। क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी की पीड़ित किशोरी के पिता की मौत के मामले में एक बार फिर पुलिस की जांच का एंगल बदल गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना से ठीक पहले ही मृतक के फोन पर संदिग्ध काल आई थी। उस वक्त वह खाना खाने बैठे ही थे, तभी फोन पर बात करने के बाद वह बिना खाना खाए ही उठकर चले गए थे।

उनका कहना है कि उस आखिरी काल में उनकी मौत से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब हो सकते हैं। मृतक की बेटी का कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने पिता का फोन कब्जे में ले लिया था, इस कारण उन्हें काल करने वाले के बारे में पता नहीं चल सका।

परिवार के लोग घटना के दिन से ही पुलिस से उस काल करने वाले व्यक्ति के बारे में बताने को कह रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उस बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकी है। शाहबाद के सीओ देवकीनंदन ने बताया कि सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज कब्जे में लेकर घटना के दूसरे दिन ही जांच को भेज दिए गए थे। काल डिटेल के लिए मृतक के फोन नंबर की सीडीआर निकलवाई जा रही है, अभी डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल, जांच जारी है।

दरअसल, रविवार को क्षेत्र के एक गांव निवासी 45 वर्षीय किसान के सीने में गोली लगने से मौत हो गई थी। मरने वाले शख्स ने 23 मई को गांव के ही युवक पर अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उसके अनुरोध पर एसपी ने पुनर्विवेचना के लिए मुकदमा क्राइम ब्रांच भेज दिया था।

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मृतक की लोअर की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें उसने समझौते का दबाव बनाने से आहत होकर जान देने की बात लिखी थी। बड़े भाई समेत कई लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए क्राइम ब्रांच से जांच कराने की मांग की थी।

वहीं परिवार के लोगों के बयानों में बदलाव के चलते पुलिस को कई बार अपनी जांच के पहलू बदलने पड़े हैं। पहले मृतक के बेटे ने अपने ताऊ (मृतक का बड़ा भाई), दो तहेरे भाइयों समेत नौ लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया था।

इसके बाद परिवार के लोग एसपी के पास पहुंचे और बेटे की ओर से इस बाबत शपथ पत्र सौंपा कि इस घटना में ताऊ और तहेरे भाइयों का कोई हाथ नहीं है। बहकावे और गलतफहमी के चलते उसने इन तीनों का नाम लिखवा दिया था।