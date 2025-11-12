Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी दिखाई मुठभेड़: सलारपुर वन रेंजर मुजाहिद हुसैन निलंबित, वन विभाग में मची खलबली

    By Radhey Shyam Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    सलारपुर वन चौकी पर तस्करों से मुठभेड़ की घटना फर्जी पाए जाने पर वन रेंजर मुजाहिद हुसैन को निलंबित कर दिया गया है। उन पर खैर की लकड़ी की चोरी का झूठा मामला बनाने का आरोप है। जांच में पता चला कि मुठभेड़ की घटना झूठी थी, जिसके बाद शासन ने यह कार्रवाई की। रेंजर पर पहले भी लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। इस घटना से वन विभाग में हड़कंप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फर्जी मुठभेड़ दिखाने पर सलारपुर के वन रेंजर सस्पेंड।

    संवाद सहयोगी, जागरण स्वार। सलारपुर वन चौकी पर कथित तस्करों और वन कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना फर्जी साबित होने पर शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने वन रेंजर मुजाहिद हुसैन को सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई से वन विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    आठ सितंबर को सलारपुर वन चौकी क्षेत्र में खैर तस्करों के साथ दिखाई थी फर्जी मुठभेड़


    आठ सितंबर को सलारपुर वन चौकी क्षेत्र में लगभग 15-20 खैर तस्करों के साथ वन कर्मियों की मुठभेड़ होने की सूचना दी गई थी। उस समय बताया गया था कि तस्करों ने खैर की लकड़ी चुराने की कोशिश की थी। आरोप था कि तस्करों ने चौकी की तारों की बाड़ काटकर वन कर्मियों पर फायरिंग की थी। इसके बाद वन रेंजर मुजाहिद हुसैन के नेतृत्व में टीम ने जवाबी फायरिंग कर तस्करों को खदेड़ा था। मौके से एक मोटरसाइकिल, कुल्हाड़ी और रस्सी बरामद कर सीज की गई थी।

     

    लकड़ी बरामद होने का किया था दावा

     

    घटना के बाद सड़क किनारे सलारपुर व पदमपुर क्षेत्र से कुल 19 गोटे खैर की लकड़ी बरामद होने का दावा किया गया था। हालांकि, पुलिस जांच में यह पूरा मामला फर्जी पाया गया। डीएफओ ने भी पुलिस रिपोर्ट पर संस्तुति करते हुए इसे शासन को भेजा था, जिसके बाद मंगलवार को शासन ने यह बड़ी कार्रवाई की।

    रेंजर मुजाहिद हुसैन पर इससे पहले भी टांडा रेंज में यूकेलिप्टस के पेड़ों और ब्रिक गार्ड पाटने में लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। विभाग को उनके खिलाफ कई मामलों में लापरवाही की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। इस कार्रवाई से न केवल सलारपुर वन क्षेत्र में बल्कि पूरे वन विभाग में खलबली मची हुई है, और अन्य अधिकारी अब सतर्क हो गए हैं कि किसी भी तरह की फर्जी रिपोर्ट या लापरवाही विभाग को भारी पड़ सकती है।


    इस संबंध में वन एसडीओ ओमप्रकाश राम ने बताया कि शासन के आदेश पर रेंजर मुजाहिद हुसैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर आगे की जांच भी जारी है। वन रेंजर मुजाहिद हुसैन ने बताया कि अभी तक शासन द्वारा कोई आदेश नही मिला है।जो आदेश मिलेगा उसका सम्मान किया जायेगा।

     

    इन कर्मियों के ऊपर हो चुकी है कार्रवाई

     

    पीपली वन रेंज से हुए सस्पेंड वन कर्मचारियों की अधिकारियों ने जांच शुरु करदी थी। लेकिन सभी सस्पेंड हुए कर्मियों की जांच ठंडे बस्ते में पड़ गई है। सलारपुर रेंज से सस्पेंड हुए डिप्टी रेंजर कुलदीप सिंह की जांच मुरादाबाद के कंसीवेटर जांच कर रहे थे। वन दारोगा संजय कुमार, वन रक्षक गौरव चौधरी, अमित कुमार व लाल सिंह की जांच रामपुर एसडीओ ओमप्रकाश राम कर रहे थे। लेकिन जांच का कोई असर तक दिखाई नही दिया। वन रक्षक लाल सिंह को स्वार मलाईदार सीट पर पुनः अटैच कर दिया है।