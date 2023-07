Rampur News: आज से बंद हो जाएगा हाईवे पर रोडवेज बसों का संचालन, यात्रियों को होने वाली है परेशानी

Rampur News कांवड़ के चलते लगातार बसों के रूट बदले जा रहे हैं। अब रामपुर में हाईवे पर शुक्रवार शाम से एक बार फिर रोडवेज बसों का संचालन बंद हो जाएगा। रामपुर से दिल्ली जाने वाली बसों को बदले रूट से गुजारा जाएगा। रूट डायवर्जन के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। यदि कांवड़ियों की भीड़ दिन में होगी तो दिन से ही डायवर्जन किया जाएगा।

आज से बंद हो जाएगा हाईवे पर रोडवेज बसों का संचालन, यात्रियों को होने वाली है परेशानी

Your browser does not support the audio element.

रामपुर, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अब बस का रूट बदले वाले है। हाईवे पर शुक्रवार शाम से एक बार फिर रोडवेज बसों का संचालन बंद हो जाएगा। रामपुर से दिल्ली जाने वाली बसों को बदले रूट से गुजारा जाएगा। इससे गाजियाबाद और दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सावन माह में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार तक चार दिन के लिए भारी वाहनों का आवागमन बंद करने के आदेश हैं। इस आदेश पर सात जुलाई से अमल शुरू हो गया था। ट्रक और बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। भारी वाहनों को पटवाई, शाहबाद, बिलारी, चंदौसी, सम्भल, बबराला, नरौरा होते हुए भेजा जा रहा था। सावन के सोमवार को देखते हुए बदले रूट 10 जुलाई को पहला सोमवार बीतने के बाद हाईवे पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन ट्रक, डम्पर, कैंटर आदि वाणिज्यिक वाहनों को बदले हुए रूट से ही गुजारा गया। सावन माह का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है। इसके लिए शुक्रवार से हाईवे पर रोडवेज बसों का संचालन भी बंद कर दिया जाएगा। सभी भारी वाहनों को रूट डायवर्ट करके निकाला जाएगा। चार दिन तक रामपुर से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों को 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। रूट डायवर्जन के लिए पुलिस को किया गया तैनात रूट डायवर्जन के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार शाम को सभी भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट कर दिया जाएगा। यदि कांवड़ियों की भीड़ दिन में होगी तो दिन से ही डायवर्जन किया जाएगा। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए डायवर्जन प्वाइंट पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यातायात पुलिस की भी ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा हाईवे पर पुलिस के कैंप लगे हैं, जहां कांवड़ियों के विश्राम की व्यवस्था की गई है।

Edited By: Swati Singh