Rampur : नशा सुंघाकर महिला का अपहरण; बरेली के दो भाइयों पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

रामपुर, जागरण ऑनलाइन टीम : सिविल लाइंस क्षेत्र में महिला का नशा सुंघाकर अपहरण करने के मामले में बरेली के दो भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना करीब डेढ़ माह पुरानी है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के पनवड़िया निवासी रामगोपाल रिक्शा चलाकर परिवार पालते हैं। वह यहां पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं। वह रोजाना सुबह रिक्शा लेकर चले जाते हैं और देर रात घर पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि 15 मई की रात वह रिक्शा लेकर घर आए तो उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। घर का सामान बिखरा था। अलमारी में रखे जेवर और नकदी भी गायब थे। उन्होंने पत्नी की तलाश की तो पता चला कि बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मद गंज गोटियां निवासी दो भाई गंभीर सिंह व उरमान सिंह पत्नी को नशा सुंघाकर अपहरण कर ले गए हैं। दोनों को मुहल्ले के शिवरतन और चरन सिंह ने दोनों को देखा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी शरद पवार ने बताया कि अदालत के आदेश पर दोनों आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

Edited By: Mohammed Ammar