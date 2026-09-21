रामपुर में 22.79 करोड़ से बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, 1500 बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई
रामपुर के ढकिया में 22.79 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिली है।
HighLights
ढकिया में 22.79 करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बनेगा।
कक्षा 1 से 12 तक 1500 छात्रों को मिलेगी शिक्षा।
स्मार्ट क्लास, लैब, रोबोटिक्स जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
संवाद सहयोगी, रामपुर। ढकिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत ढकिया के गदामर पट्टी मोती सिंह में 22.7907 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को शासन ने मंजूरी दी है।
करीब सात एकड़ में विकसित होने वाले इस हाईटेक परिसर में कक्षा एक से 12 तक करीब 1500 विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। विद्यालय में पढ़ाई के साथ खेल, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले में यह दूसरा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय होगा।
विद्यालय में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर व लैंग्वेज लैब के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी की प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देने की भी योजना है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुविधायुक्त खेल मैदान विकसित किया जाएगा।
मुख्य भवन के साथ बाल वाटिका भवन, मिड-डे मील भवन, मल्टीपर्पज हाल, स्टाफ व प्रधानाचार्य आवास, गार्मेट्री, गार्ड रूम और बाउंड्रीवाल का निर्माण प्रस्तावित है। फायर सेफ्टी समेत सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य होंगे। भवन भूकंपरोधी तकनीक के अनुरूप बनाया जाएगा।
डीसी निर्माण राहुल कुमार के अनुसार कक्षा एक से इंटरमीडिएट तक शिक्षा की व्यवस्था होगी और निर्माण शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया जाएगा।
बीएसए कल्पना देवी ने बताया कि विद्यालय बनने से ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की ओर जाने की जरूरत कम होगी। आधुनिक सुविधाओं से बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
संयुक्त सचिव शासन ने 11 सितंबर को शासनादेश जारी किया है। 18 प्रतिशत जीएसटी समेत परियोजना की स्वीकृत लागत 22.7907 करोड़ रुपये है।
पहली किश्त के रूप में 50 प्रतिशत यानी 11.39535 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शासन ने स्वीकृत लागत के भीतर गुणवत्ता, निर्धारित मानकों और तय समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय-विवरण
|कुल लागत
|22.7907 करोड़ रुपये
|पहली किश्त
|11.39535 करोड़ रुपये
|क्षेत्रफल
|करीब सात एकड़
|छात्र क्षमता
|करीब 1500 विद्यार्थी
|कक्षाएं
|कक्षा 1 से 12 तक
|प्रमुख सुविधाएं
|स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, लैब, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग
|निर्माण एजेंसी
|यूपीपीसीएल (UPPCL)
|विद्यालय की स्थिति
|जिले में दूसरा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय
|पहला विद्यालय
|सींगनखेड़ा में निर्माणाधीन है