रामपुर में 22.79 करोड़ से बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, 1500 बच्चे कर सकेंगे पढ़ाई

संवाद सहयोगी, रामपुर। ढकिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत ढकिया के गदामर पट्टी मोती सिंह में 22.7907 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को शासन ने मंजूरी दी है।

करीब सात एकड़ में विकसित होने वाले इस हाईटेक परिसर में कक्षा एक से 12 तक करीब 1500 विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। विद्यालय में पढ़ाई के साथ खेल, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जिले में यह दूसरा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय होगा।

विद्यालय में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर व लैंग्वेज लैब के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलाजी की प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देने की भी योजना है। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुविधायुक्त खेल मैदान विकसित किया जाएगा।

मुख्य भवन के साथ बाल वाटिका भवन, मिड-डे मील भवन, मल्टीपर्पज हाल, स्टाफ व प्रधानाचार्य आवास, गार्मेट्री, गार्ड रूम और बाउंड्रीवाल का निर्माण प्रस्तावित है। फायर सेफ्टी समेत सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य होंगे। भवन भूकंपरोधी तकनीक के अनुरूप बनाया जाएगा।