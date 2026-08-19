रामपुर में दिल दहला देने वाला हादसा: नाले में गिरा मासूम, मौत; खबर सुनते ही मां ने पिया तेजाब
रामपुर में स्कूल से लौट रहे सात वर्षीय बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई, बारिश के कारण नाले के स्लैब ढके हुए थे। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां ने सदमे में तेजाब पी लिया, हालांकि अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। बारिश में नाले में डूबकर फिर एक बालक की मौत हो गई। बालक घटना के समय स्कूल से घर लौट रहा था। बारिश के कारण नाले के ऊपर रखे स्लैब ढक चुका था। बालक ने जहां पैर रखा, वहां स्लैब नहीं था। इससे वह नाले में गिर गया। करीब दो घंटे की तलाश के बाद वह थोड़ी दूर जाकर मिला।
उसे लेकर लोग जिला अस्पताल भागे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। बालक के सदमे में उसकी मां ने तेजाब पी लिया। समय रहते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मां की हालत ठीक है। हादसा सिविल लाइंस क्षेत्र में अजीतपुर में हुआ।
अजीतनपुर नई बस्ती मदीना मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद जमीर खां हैदराबाद में मजदूरी करते हैं। उनके तीन बच्चे हैं। उनका बड़ा बेटा नौ साल का नोमान और सात साल अमान दोनों अजीतपुर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अमान यूकेजी का छात्र था।
बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद अपराह्न करीब एक बजे दोनों भाई पैदल घर जा रहे थे। बारिश के कारण अजीतपुर में नाला ओवरफ्लो था। नाले पर रखे स्लैब दिखाई नहीं दे रहे थे। अमान ने स्लैब समझकर जहां पैर रखा, वहां स्लैब नहीं था। वह नीचे नाले में गिर गया।
उसके भाई ने शोर मचाया। लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस आ गई। नगर पालिका के अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंच गए। एक-एक स्लैब हटाकर बालक की तलाश शुरू की। दो घंटे बाद बालक घटनास्थल से करीब 15 मीटर दूर मिला।
उसे लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालक के नाले में डूबने की खबर से उसकी मां नगमा सदमे में आ गई। उसने घर में रखा तेजाब पी लिया। उसकी हालत भी बिगड़ गई।
उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि बालक के शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंपा जाएगा।
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