रामपुर में तिरंगा यात्रा में जय भीम का नारा लगाने पर छात्र को पीटा, हंगामें के बाद टीचर समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। कालेज की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में जय भीम का नारा लगाने पर एक छात्र की पिटाई हो गई। इसके बाद जाटव समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने शिक्षक समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

शाहबाद के करैथी गांव में शनिवार को बादशाह सिंह इंटर कॉलेज की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा के दौरान जय भीम के नारे लगाने पर कुछ युवकों ने एक छात्र की पिटाई कर दी। इसमें कॉलेज के शिक्षक रिंकेश की भूमिका होने का भी आरोप लगाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जाटव समाज के लोग आक्रोशित हो गए और कॉलेज पहुंचकर घेराव कर दिया।