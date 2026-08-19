रामपुर में एसपी ने बदले पांच थाना प्रभारी, कई निरीक्षक व दारोगा भी किए इधर से उधर

जागरण संवाददाता, रामपुर। पुलिस अधीक्षक अनिल सिसौदिया ने पांच थानों के प्रभारियों में बदलाव किया है। साथ ही कई चौकी प्रभारी भी बदले हैं। निरीक्षक पवन कुमार शर्मा को थाना कोतवाली प्रभारी के पद से हटाकर थाना पटवाई का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।

निरीक्षक धनंजय सिंह को पटवाई से स्थानांतरित कर थाना शाहबाद का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है। निरीक्षक रणवीर सिंह को शाहबाद से हटाकर अतिरिक्त शाखा भेजा गया है। उप निरीक्षक हिमांशु चौहान को केमरी थाना अध्यक्ष के पद से स्थानांतरित कर गंज कोतवाली का प्रभारी बनाया है।

निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह को साइबर सेल प्रभारी के पद से हटाकर थाना केमरी का प्रभारी निरीक्षक बनाया है। उप निरीक्षक हरेन्द्र यादव को अतिरिक्त शाखा से स्थानांतरित कर साइबर सेल का प्रभारी नियुक्त किया है। पुलिस अधीक्षक ने कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई निरीक्षक, महिला निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं चौकी प्रभारियों के स्थानांतरण भी किए हैं।

निरीक्षक संदीप मिश्रा को पुलिस लाइन से अपराध शाखा भेजा गया है, जबकि महिला निरीक्षक शकुस्ता को पुलिस लाइन से अपराध शाखा में तैनाती दी है। निरीक्षक आशा राम को पुलिस लाइन से अपराध शाखा भेजा गया है। उप निरीक्षक दीपक चौहान को थाना गंज से पुलिस अधीक्षक का पीआरओ बनाया है।

इसके अलावा उपनिरीक्षक मनोज कुमार को थाना कोतवाली से पीला तालाब चौकी प्रभारी, वीरेश कुमार शुक्ला को थाना मिलक से परम चौकी प्रभारी तथा बृजेश कुमार जायसवाल को दढ़ियाल चौकी प्रभारी से पुलिस लाइन भेजा गया है। अमित कुमार को अजीतपुर चौकी से दढ़ियाल चौकी प्रभारी और दलीप कुमार को पुलिस लाइन से हटाकर अजीतपुर चौकी प्रभारी बनाया है।

मनोज कुमार को सैदनगर चौकी से बंजरिया चौकी प्रभारी तथा नीरज कुमार शर्मा को बंजरिया से सैदनगर चौकी प्रभारी बनाया है। योगेश कुमार को रुद्र-बिलास चौकी से जिला अस्पताल चौकी प्रभारी और विकास राजपूत को परम मिलक चौकी से रुद्र-बिलास चौकी प्रभारी नियुक्त किया गया है।

अतीश्य जैन को थाना शाहबाद से चमरौआ चौकी प्रभारी, मनोज कुमार को चमरौआ चौकी से थाना अजीमनगर तथा कृष्णपाल सिंह को कस्बा टांडा चौकी से थाना मिलक भेजा गया है। ऋषभ को थाना टांडा से कस्बा टांडा चौकी प्रभारी बनाया गया है।

अंकित कुमार को पुलिस लाइन से थाना केमरी, राम कुमार को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना खजुरिया तथा नवीन कुमार को थाना शाहबाद से वरिष्ठ उ पनिरीक्षक थाना अजीमनगर की जिम्मेदारी दी गई है। महिला उपनिरीक्षक राजवेन्द्र कौर को भंवरका चौकी प्रभारी से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना बिलासपुर बनाया गया है। उत्तम कुमार को पुलिस लाइन से भंवरका चौकी प्रभारी, अनिल कुमार को पुलिस लाइन से थाना बिलासपुर तथा वंश राज को पुलिस लाइन से थाना मिलक भेजा गया है।

इसके साथ ही प्रमोद कुमार और नरेन्द्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना पटवाई, मनोज कुमार को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना मिलकखानम, विनोद कुमार को पुलिस लाइन से थाना सैफनी तथा महेश चन्द्र को थाना टांडा से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना टांडा बनाया गया है।