यूपी के इन सरकारी स्कूलों में अब हादसों से पहले तलाशा जाएगा खतरा, ढीली पड़ी व्यवस्था तो होगी बड़ी कार्रवाई!

संवाद सहयोगी, रामपुर। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था अब जांच के दायरे में होगी। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्कूल सेफ्टी आडिट कराया जाएगा।

ऑडिट में भवन की मजबूती, बिजली, अग्नि सुरक्षा, पेयजल-स्वच्छता, आपात निकास, सुरक्षित निकासी और खेल मैदान समेत बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हर संभावित जोखिम को परखा जाएगा। सुरक्षा में कमी मिलने पर उसे चिन्हित कर सुधार कराया जाएगा।

शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग का विद्यालय स्तर पर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। प्रधानाध्यापकों को टीम को आवश्यक अभिलेख और विद्यालय से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आडिट का उद्देश्य केवल कमियां गिनना नहीं, बल्कि हादसे की वजह बन सकने वाले जोखिमों को समय रहते सामने लाना है। कमजोर भवन, असुरक्षित विद्युत व्यवस्था, आग से बचाव के इंतजामों की कमी अथवा आपात स्थिति में बाहर निकलने में बाधा जैसी कमियां मिलने पर उनके निराकरण की कार्रवाई की जा सकेगी।