Rampur Road Accident : ट्रक ने बाइक को मारी टक्‍कर; 6 महीने की बच्‍ची की मौत- माता-पिता घायल

संवाद सहयोगी, मिलक : ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में छह माह के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। माता और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सोमवार की शाम 5:30 बजे बिलासपुर मार्ग स्थित खाता नगरिया मोड़ पर एक विवाह मंडप के समीप हुआ। बरा मिलक निवासी तसव्वर अपनी पत्नी अंजुम और छह माह की पुत्री काशू को लेकर मीरगंज अपनी बहन के घर गए थे। सोमवार को बाइक से वह वापस सपरिवार घर लौट रहे थे। बिलासपुर मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर दंपत्ति सड़क पर जा गिरे। अंजुम की गोद से गिरी छह माह की पुत्री ट्रक की चपेट में आ गई। मौके पर मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घायलों की चीख-पुकार सुनकर मौके पर राहगीरों भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से मासूम का शव और घायल माता-पिता को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल अंजुम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसएसआई अजय पाल सिंह ने बताया कि पुलिस को एक्सीडेंट के विषय में जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है। मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। स्वजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।

