रामपुर: दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बस की टक्कर से दरोगा की मौत, बेसहारा पशु को बचाने में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, रामपुर। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बाइक सवार दारोगा सुभाष चंद्र को रोडवेज बस ने रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बेसहारा पशु के अचानक सामने आने से हुआ। उसे बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज बस उनके ऊपर से होते हुए गुजर गई। हादसे के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया।

घटनास्थल पर हेलमेट नहीं मिला, जिससे माना जा रहा है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। मृतक शहजादनगर थाने में तैनात थे। वह मूल रूप से हरदोई जिले के थाना पाली के ग्राम दिनेका माफी के रहने वाले थे।

वर्तमान में उनका परिवार बरेली के थाना कैंट के नकटिया गोकुल में रह रहा है। वह वर्ष 1992 बैच के थे। करीब डेढ़ साल से शहजादनगर थाने में तैनाती थी। वह यहां धमोरा चौकी प्रभारी भी रहे थे।

बुधवार को जिला अस्पताल से आए एक मेमो के संंबंध में वह जिला अस्पताल गए थे। वहां मोर्चरी में रखे शव का पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरकर वापस थाने जाते समय हादसा हो गया।

हादसे के बाद पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए उसी मोर्चरी में भेज दिया गया, जहां से वह कुछ देर पहले पंचायतनामा भरकर लौट रहे थे।

सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने बताया कि मृतक के स्वजन की तहरीर मिलने पर रोडवेज चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

उधर, शहजादनगर पुलिस ने मृतक के बेटे आकाश को फोन पर घटना की सूचना दी। बेटे ने बताया कि घटना से 20-25 मिनट पहले ही पिता से बात हुई थी। उन्होंने कुछ काम बताया था, जिसे करने के लिए वह जा रहे थे कि हादसे में पिता की मौत की खबर आ गई।