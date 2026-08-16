प्रसव पीड़ा में तड़पती पत्नी से मिलने आ रहे पिता को कार ने रौंदा, बेटी की आंखों के सामने तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, स्वार (रामपुर)। रिश्तेदारी से खैरियत लेकर बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहे पिता को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बेटी को मामूली चोटें आईं। करीब 15 मिनट तक घायल सड़क पर तड़पता रहा। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एंबुलेंस के पहुंचने में देरी हुई।

इसके बाद पेट्रोल पंप स्वामी और ग्रामीण घायल को बाइक से सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद स्वजन में चीख-पुकार मच गई।

थाना अजीमनगर क्षेत्र के गांव बजावाला निवासी 40 वर्षीय सत्तार अली जयपुर में सिलाई का काम करता था। पत्नी के प्रसव पीड़ा होने के कारण वह घर आया हुआ था। शनिवार दोपहर वह अपनी बेटी को बाइक पर बैठाकर स्वार में रिश्तेदारी में खैरियत लेने आया था।

दोपहर बाद दोनों बाइक से घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वह समोदिया के पास पहुंचे, रामपुर की ओर से तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सत्तार अली गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

हादसे के बाद कार भी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। आरोप है कि कार चालक मौके से फरार हो गया। घायल सत्तार करीब 15 मिनट तक सड़क पर ही तड़पता रहा। पास में पेट्रोल पंप के स्वामी शावी मियां की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया।

बताया गया कि 108 एंबुलेंस को सूचना देने के बावजूद एंबुलेंस के आने में देरी हो रही थी। इसके बाद सोनकपुर निवासी इमरान की बाइक पर घायल सत्तार को बैठाकर सीएचसी स्वार लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए तत्काल रेफर कर दिया।

स्वजन उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन, रास्ते में ही सत्तार ने दम तोड़ दिया। पिता की मौत से बेटी गहरे सदमे में है। वहीं पत्नी प्रसव पीड़ा के बीच पति की मौत की खबर सुनकर बदहवास हो गई। स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।