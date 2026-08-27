रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी का फंदे पर लटकता मिला शव, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज
रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी गौरव का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
HighLights
दुष्कर्म के आरोपी गौरव का शव पेड़ से लटका मिला।
परिजनों ने दुष्कर्म के आरोप लगाने वाले परिवार पर हत्या का आरोप लगाया।
सात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।
जागरण संवाददाता, रामपुर। दुष्कर्म के आरोपित युवक गौरव का शव मंगलवार रात पेड़ पर फंदे से लटका मिला। युवक के स्वजन ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले परिवार पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है।
स्वजन ने दुष्कर्म का केस कराने वाले परिवार के पांच नामजद व दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। स्वजन का कहना है कि गौरव सुबह खेत पर गया था।
देर शाम तक वापस न आने पर उसकी तलाश की। मंगलवार रात खेत में उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। क्षेत्र की ही एक युवती से गौरव प्यार करता था। इसका पता चलने पर युवती के स्वजन ने पूर्व में गौरव पर जानलेवा हमला कराया था। 25 अगस्त को ही गौरव व स्वजन पर दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झूठा मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने घर पर दबिश दी थी।
आरोप है कि युवती के घरवालों ने ही खेत में मौका पाकर गौरव की हत्या कर दी। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे से लटका दिया। स्वजन ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया।
स्वजन कार्रवाई के बाद ही अंतिम संस्कार करने की जिद पर अड़े थे। पुलिस अधिकारियों ने समझा-बुझाकर अंतिम संस्कार कराया। सीओ प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसी आधार पर जांच आगे बढ़ेगी।
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