रामपुर में दुष्कर्म के आरोपी का फंदे पर लटकता मिला शव, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। दुष्कर्म के आरोपित युवक गौरव का शव मंगलवार रात पेड़ पर फंदे से लटका मिला। युवक के स्वजन ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले परिवार पर ही हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है।

स्वजन ने दुष्कर्म का केस कराने वाले परिवार के पांच नामजद व दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। स्वजन का कहना है कि गौरव सुबह खेत पर गया था।

देर शाम तक वापस न आने पर उसकी तलाश की। मंगलवार रात खेत में उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। क्षेत्र की ही एक युवती से गौरव प्यार करता था। इसका पता चलने पर युवती के स्वजन ने पूर्व में गौरव पर जानलेवा हमला कराया था। 25 अगस्त को ही गौरव व स्वजन पर दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झूठा मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने घर पर दबिश दी थी।