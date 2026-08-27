रामपुर में कोसी पुल से पनवड़िया तक बसों की नो-एंट्री, रक्षाबंधन पर बसों का किया रूट डायवर्जन

जागरण संवाददाता, रामपुर। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। रामपुर डिपो की करीब 85 बसें यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों पर दौड़ेंगी। इसी तरह दूसरे डिपों की बसें भी यहां से होकर गुजरेंगी।

इससे दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया जा सकता है। इसे लेकर पुलिस सतर्क है। रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत कोसी पुल से पनवड़िया तक बसों का संचालन बंद रखा जाएगा। इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने के लिए बसों को वैकल्पिक रास्ते से गुजारा जाएगा।