रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में दो गो तस्कर गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल, एक फरार

जागरण संवाददाता, रामपुर। भोट थाना क्षेत्र के जंगल में गोवंशीय पशु का वध करने जा रहे दो गो तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। पुलिस की गोली पैर में लगने से एक गो तस्कर घायल हो गया।

पुलिस को मौके से एक गोवंशीय पशु और पशु काटने के उपकरण भी मिले हैं। भोट थाना प्रभारी अर्जुन सिंह त्यागी मंगलवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। टीम ग्राम पीपल गांव से अहमदनगर तराना पर जाने वाली सड़क पर थी।

इस दौरान सूचना मिली कि सड़क से खेतों की ओर कच्चे रास्ते पर पीपल गांव के जंगल में कुछ लोग गोकशी के लिए एक गोवंशीय पशु को बांधे हुए हैं। टीम मौके पर पहुंची तो वहां तीन गो तस्कर दिखाई दिए। उन्होंने पास में ही एक पेड़ से गोवंशीय पशु को बांध रखा था।

पुलिस टीम को देख एक गो तस्कर ने तमंचे से गोली चला दी। पुलिस टीम बाल-बाल बची। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा तो दूसरे गो तस्कर ने भी तमंचे से फायर किया, लेकिन वह मिस हो गया। जवाब में पुलिस ने भी गोली चला दी।

गोली लगने से एक गो तस्कर घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी। घायल गो तस्कर शहजादनगर थाना क्षेत्र के चमरौआ गांव का कलुआ है। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि घायल के अलावा मौके से बरेली के थाना भोजीपुरा के ग्राम धौरा टांडा का शुएब उर्फ सोएफ को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी गौरा निवासी ग्राम चमरौआ फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।