क्राइम ब्रांच ने फेल कर दी मंगेतर गुलफशा की 'स्क्रिप्ट', निहाल हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा

जागरण संवाददाता, रामपुर। शादी के एक दिन पूर्व निहाल की हत्या की साजिश उसकी मंगेतर गुलफशा ने ही रची थी। उसकी स्क्रिप्ट पर ही उसके प्रेमी सद्दाम ने अपने साथी के साथ मिलकर उसके मंगेतर को मौत के घाट उतारा था। पहले विवेचक ने सद्दाम को जेल भेजकर गुलफशा को क्लीनचिट दे दी थी। विवेचना बदलने पर क्राइम ब्रांच ने जब साजिश से परदा उठाया तो गुलफशा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं क्राइम ब्रांच ने गुलफशा के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहले विवेचक ने दे दी थी क्लीनचिट, क्राइम ब्रांच ने साक्ष्य जुटाने के बाद कोर्ट भेजा आरोपपत्र भोट थानाक्षेत्र के गांव धनुपुरा निवासी आशक अली ने अपनी दो बेटियों की एक साथ शादी तय की थी। 15 जून को दोनों की बरात आनी थी। एक बेटी की तो बरात आई मगर दूसरी बरात नहीं पहुंची। पता चला कि मुहल्ला फकीरों वाला फाटक थाना गंज निवासी दूसरी बरात का दूल्हा निहाल 14 जून को लापता हो गया है।

पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की तो पता चला कि 14 जून को ही धनुपुरा निवासी सद्दाम अपने साथी फरमान के साथ मिलकर नये कपड़े सिलवाने के नाम पर निहाल को अपनी बाइक से लेकर गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ में दबोच लिया था। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने अजीम नगर थानाक्षेत्र के जंगलों से निहाल का शव बरामद कर लिया।

बरात आने से एक दिन पूर्व गुलफशा के प्रेमी सद्दाम ने साथी के साथ मिलकर अंजाम दी थी वारदात सद्दाम ने पुलिस को बताया था कि निहाल की मंगेतर गुलफशा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। वह इस शादी के खिलाफ था। इसी के चलते वह बहाने से निहाल को उसके घर से जंगल ले गया और वहां गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फरमान और सद्दाम को जेल भेज दिया। मामले की विवेचना कर रहे गंज थाना प्रभारी पीके शर्मा ने गुलफशा को क्लीनचिट दे दी। मृतक निहाल के भाई नायब शाह ने इस पर आपत्ति जताई।

क्राइम ब्रांच को सौंप दी विवेचना इसके बाद एसपी विद्या सागर मिश्र ने प्रकरण की विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंप दी। यहां इंस्पेक्टर योगेश कुमार ने जब गुलफशा के गांव पहुंचकर छानबीन शुरू की तो गांव के ही लोगों ने साफ कर दिया कि गुलफशा के इशारे पर ही निहाल की हत्या की गई। पता चला कि निहाल को भरोसा दिलाने के लिए गुलफशा ने अपने पिता का मोबाइल सद्दाम को देकर उससे निहाल की बात कराई थी। सद्दाम ने कहा था कि वह गुलफशा का मुंहबोला भाई है।

बरात आने से पहले नये कपड़े सिलवाने हैं। इसलिए उसे अपने साथ लेकर नाप दिलाने के लिए टेलर के यहां जाना है। ससुर के नंबर से बात होने पर निहाल भरोसे में आ गया और सद्दाम के साथ चला गया। जहां उसकी हत्या कर दी गई। एसपी विद्या सागर मिश्र ने बताया कि साक्ष्य मिलने पर गुलफशा के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय भेज दिया गया है। गुलफशा न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।









शिकंजा कसते ही कर दिया आत्मसमर्पण

विवेचना बदलने के बाद क्राइम ब्रांच के विवेचक योगेश कुमार ने जब गुलफशा से पूछताछ शुरू की तो पहले उसने तरह-तरह की कहानियां सुनाकर उलझाने के प्रयास किए। मगर उसके मोबाइल सीडीआर में दिन-रात प्रेमी सद्दाम से लंबी-लंबी बातें और पिता के मोबाइल से मंगेतर निहाल की सद्दाम से बात कराने के सवाल के वह जवाब नहीं दे सकी। वह समझ गई थी कि अब उसका बचना संभव नहीं है। इसलिए क्राइम ब्रांच उसे गिरफ्तार करती उससे पहले ही उसने आठ अक्टूबर को न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद सात नवंबर को क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया है।









सद्दाम ने पुलिस पर झोंका था फायर

निकाह की रात दूल्हे निहाल का शव मिलने की जानकारी से सभी के होश उड़ गए थे। सीओ सिटी जितेंद्र कुमार के मुताबिक रात में गंज कोतवाली पुलिस ने सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस केसरपुर की पुलिया से मृतक निहाल का मोबाइल बरामद करने गई। तब सद्दाम ने मुख्य आरक्षी गजेंद्र की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से वह घायल हो गया था।





