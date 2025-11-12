Language
    रामपुर: ठंडी हवा से परेशान यात्री, रोडवेज बसों की खिड़कियों की झिर्रियां बनी बीमारी का कारण

    By Rajesh Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    बसों की खिड़की-दरवाजों की झिर्रियों से यात्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। धूल और प्रदूषण के कारण सांस लेने में तकलीफ और एलर्जी जैसी समस्याएं हो रही हैं। यात्रियों को मास्क पहनने और बस ऑपरेटरों को बसों की सफाई करने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। स्थानीय डिपो में अच्छी बसों की संख्या भले ही अधिक हो लेकिन दो दर्जन से अधिक बसें अभी भी ऐसी हैं जो 10 लाख किमी से ज्यादा सड़कों पर दौड़ चुकी हैं। उनका ढांचा जवाब देने के कारण उनकी अवस्था भी जर्जर हो चली है। उनकी खिड़की-दरवाजे की खुली दरारों से ठंडी हवा सीधे अंदर बैठे यात्रियों को महसूस होती है।

    ठंडी हवा अभी तो यात्री बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन सर्दी अधिक पड़ने पर यह यात्रियों की परेशानी बढ़ा देगी। चूंकि विभाग का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं है। बसों की खिड़की व दरवाजे की झिर्रियों से अंदर पहुंचने वाली हवा को बंद नहीं किया तो ये यात्रियों को बीमार करने का काम करेगी।

    वर्तमान में डिपो में बसों की संख्या सौ के पार हो गई है लेकिन अभी भी करीब 30 बसें ऐसी हैं जिनकी हालत खस्ता हो रही है। 10 लाख किमी की यात्रा पूरी कर चुकी हैं। उनके खिड़की-दरवाजे जवाब दे चुके हैं। बसें जब सड़क पर दौड़ती हैं तो उनके शीशे आवाज करते हैं। झिर्रियां से बाहर की हवा सीधे अंदर आती है। सीटों पर बैठे यात्रियों की हालत खराब कर देती है।

    चूंकि अभी ठंड की शुरुआत है, इसलिए सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा नहीं अखरती है। कुछ समय बाद जब कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। धूप की तेजी भी कम हो जाएगी। तब यही ठंड यात्रियों को अखरने लगेगी। खिड़की-दरवाजों की झिर्रियों से अंदर घुसने वाली हवा यात्रियों को परेशान करने लगेगी।

    इस सबके बावजूद इन खस्ता हाल बसों में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बसों की झिर्रियां बंद कराने पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम प्रकाश का कहना है कि डिपो की अधिकांश बसों की हालत अच्छी है। आधी बसे तो नई ही हैं। इनमें 30 नई बसें डिपो को कुछ माह पहले ही मिली हैं। जिन बसों के खिड़की-दरवाजों की झिर्रियां खुली होंगी। उनमें रबड़ चढ़वाकर ठीक कराया जाएगा।

    सभी बसों में लगी हैं फाग लाइटें

    डिपो के फोरमेन श्रीराम ने बताया कि सभी बसों में फाग लाइटें लगी हैं। कोहरे में बसों के संचालन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विभाग इसको लेकर पहले से ही संजीदा बना हुआ है।