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पंचायत बैठक बनी अखाड़ा: प्रधान और पंचायत सहायक के बीच जमकर चले लात-घूंसे, प्रधान पुत्र समेत 3 लहूलुहान, वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 04:56 PM (IST)

रामपुर के जटपुरा गांव में पंचायत बैठक के दौरान ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें प्रधान पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने प्रधान की तहरीर पर छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंचापयत भवन में होती मारपीट

पंचापयत भवन में होती मारपीट

संवाद सहयोगी, सैदनगर (रामपुर)। पंचायत घर में बुधवार को पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में प्रधान पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपितो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मामला अजीम नगर थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव का है। बुधवार को पंचायत घर में पंचायत सचिव ज्योति चौहान बैठक ले रही थी। बैठक के दौरान ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच विवाद हो गया।

मामला बढ़ा तो दोनों ओर से मारपीट होने लगी। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे को कुर्सियों से मारा। जमकर हुई मारपीट में प्रधान पुत्र समेत तीन लोग घायल हो गए।

घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने पंचायत सहायक समेत शकील, अतीक, नावेद, आकिब, हबीब, जावेद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर ने बताया आरोपितो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है जो भी आरोपी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।

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