Rampur News : बेटी होने पर ससुरालियों ने विवाहिता को लाठी-डंडों से पीटा; मारपीट कर घर से निकाला

पटवाई, जागरण ऑनलाइन टीम : विवाहिता ने बेटी को जन्म दिया तो ससुरालियों ने घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में जेठानी, जेट और देवर ससुर ,महिला को लाठी-डंडों से पीटकर घर से निकाल देते पीड़ित महिला ने पटवाई थाने पहुंचकर कई सारी तहरीर दे चुकी है। महिला का आरोप है कि जब तहरीर लेकर थाने पहुंचती है तो पुलिसकर्मी उसे गाली देकर भगा देते हैं। मामला इसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का है इसी गांव की रहने वाली विवाहिता धर्मवती जो उत्तराखंड के एक गांव की रहने वाली है धर्मवती की शादी पटवा ई थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव के रहने वाले राजपाल सिंह के यहां 20 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। पीड़ित महिला के पास में 18 साल की एक बेटी भी है पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। पीड़ित विवाहिता ने बताया कि शादी के 3 साल बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी होने पर ससुरालियों ने मुझे घर से निकाल दिया। महिला ने बताया कि 20 साल से कई बार मैं अपने घर सैदपुर आती हूं तो ससुराल वाले जेठ, जेठानी देवर ससुर ,लाठी-डंडों से पीटकर मुझे घर से निकाल देते हैं जिसकी शिकायत मैंने पटवाई थाने में कई बार दे चुकी हूं। पीड़ित विवाहिता ने बताया कि बुधवार को अपने ससुराल पहुंची तो जिठानी और उसकी बेटी ससुर ने मुझे लाठी-डंडों से पीटा है जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। पीड़ित विवाहिता धर्मवती ने बताया कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेठानी और उसकी बेटी मुझे लाठी-डंडों से पीटकर घर से निकाल रही है। महिला ने बताया कि अपनी बेटी संग अपने मायके में अपना जीवन गुजार रही है। ससुराल पहुंचती है तो ससुराल वाले लाठी-डंडों से पीटा घर से निकाल देते हैं पीड़ित महिला ने गुरुवार को पटवाई थाने पहुंचकर। जेठ पान सिंह, देवर अमरपाल ,प्रेमसिंह पुत्र भूपसिंह, जेठानी यशोदा, पत्नी पान सिंह अनु पुत्री पान सिंह। पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

