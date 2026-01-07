भारी पड़ा आत्मदाह का ड्रामा, वेतन के लिए छिड़का था पेट्रोल, अब अस्पताल से सीधे जेल भेजेगी पुलिस
रामपुर में वेतन कटौती के विरोध में एक अमीन सोमपाल सिंह ने प्रदर्शन के दौरान खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। तहसीलदार केके चौरसिया ने बत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। वेतन रोकने से नाराज अमीन द्वारा प्रदर्शन के दौरान अचानक पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास करना महंगा पड़ गया। तहसीलदार केके चौरसिया की ओर से आत्मदाह का प्रयास करने वाले अमीन के खिलाफ गंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
काम में फिसड्डी मिलने और दोपहर में ही घर चले जाने की शिकायत पर तीन संग्रह अमीनों का एक दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई राजस्व प्रशासन द्वारा की गई थी। इसके विरोध में मंगलवार को संग्रह अमीनों ने तहसील में हंगामा किया था। उनका कहना था कि जरूरत के हिसाब से अमीनों की संख्या आधी से भी कम है।
ऐसे में काम का बहुत दबाव है। इसके बावजूद अधिकारी मामूली बात पर कार्रवाई कर रहे हैं। संग्रह अमीन एकत्र होकर तहसीलदार केके चौरसिया के कक्ष में पहुंच गए और एक दिन के वेतन की कटौती का विरोध जताने लगे। इसको लेकर तहसीलदार और अमीनों में कहासुनी भी हो गई।
इसी दौरान अचानक संग्रह अमीन सोमपाल ने बोतल में लाया पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया था। इससे वहां हड़कंप मच गया। सोमपाल जब माचिस निकाल रहा था, तभी साथी अमीनों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद अधिकारियों ने भी उसे समझा-बुझाकर शांत कराया। इसी दौरान सीने में दर्द की शिकायत करने पर सोमपाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस घटना के बाद उच्चाधिकारियों के आदेश पर आत्मदाह का प्रयास करने वाले संग्रह अमीन के खिलाफ गंज कोतवाली में तहरीर दी। गंज कोतवाली प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि संग्रह अमीन के खिलाफ आत्मदाह का प्रयास करने और धमकाने की धाराओं मे प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उधर, तहसीलदार केके चौरसिया का कहना है कि सोमवार को संग्रह अमीनों की कार्यशैली की जांच कराई गई थी।
जांच से पता चला कि शाहबाद से आने वाले तीन संग्रह अमीन सोमपाल सिंह, शिवराज सिंह व राम महेश देर से तहसील आए और एक घंटे बाद ही वापस घर लौट गए थे। इस संबंध में तीनों से फोन पर स्पष्टीकरण लिया गया। तीनों के कामकाज की समीक्षा की गई तो राजस्व संग्रह में भी प्रदर्शन बेहतर नहीं पाया गया। इस पर तीनों का एक दिन का वेतन काटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
