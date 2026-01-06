रामपुर में एक्शन: गांधी समाधि रोड पर गरजा 'बुलडोजर', अवैध निर्माण के खिलाफ सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई
रामपुर में मंगलवार सुबह गांधी समाधि रोड पर आवास विकास परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। परिषद के अनुसार, ये मकान उसकी जमीन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। नगर में मंगलवार की सुबह कड़ाके की ठंड के बीच ग़ांधी समाधि रोड पर आवास विकास परिषद का गरजा बुलडोजर गरजना शुरु हो गया। एक एक कर तीन मकान ध्वस्त किए जाने लगे। सुबह 11 बजे से दोपहर सवा 12 बजे तक दो मकानों को ध्वस्त किया जा चुका था जबकि एक मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी थी।
आवास विकास परिषद की यह कार्रवाई अधिशासी रजनीश कुशवाह के द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही है। जिस स्थान पर मकान ध्वस्त किए जा रहे वह स्थान नगर की प्रमुख आवास विकास कालोनी गंगापुर में कलेक्ट्रेट के ठीक सामने पाश इलाका कहा जाता है।
आवास विकास परिषद के एक्सईएन का कहना है कि ये मकान आवास विकास की भूमि पर बने हुए थे। पिछले चार माह से इन मकानों को खाली करने के नोटिस दिए जा रहे थे। खाली नही करने पर ये कार्रवाई की गई है।
उधर मकानों में रहने वाले विक्की ने बताया कि आवास विकास परिषद ने पूर्व में कालोनी के लिए उनकी भूमि अधिग्रहण की थी। उन्हें 60 60 वर्ग मीटर के प्लाट देने की बात कही थी जो अभी तक नहीं दिए गए।
उलटे मंगलवार की सुबह में पुलिस बल लेकर विभाग के अधिकारी दो जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए। जबरदस्ती मकान खाली कर उन्हें ध्वस्त करना शुरू करा दिया।
उनकी इस कार्रवाई से तीन मकानों के करीब बीस सदस्य सड़क पर गए। इस ठंड में छोटे बच्चों समेत कहां जाएंगे। अपना सामान भी बड़ी मुश्किल से बचा पा रहे हैं।
