रामपुर में एक्शन: गांधी समाधि रोड पर गरजा 'बुलडोजर', अवैध निर्माण के खिलाफ सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। नगर में मंगलवार की सुबह कड़ाके की ठंड के बीच ग़ांधी समाधि रोड पर आवास विकास परिषद का गरजा बुलडोजर गरजना शुरु हो गया। एक एक कर तीन मकान ध्वस्त किए जाने लगे। सुबह 11 बजे से दोपहर सवा 12 बजे तक दो मकानों को ध्वस्त किया जा चुका था जबक‍ि एक मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी थी।

आवास विकास परिषद की यह कार्रवाई अधिशासी रजनीश कुशवाह के द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही है। जिस स्थान पर मकान ध्वस्त किए जा रहे वह स्थान नगर की प्रमुख आवास विकास कालोनी गंगापुर में कलेक्ट्रेट के ठीक सामने पाश इलाका कहा जाता है।

आवास विकास परिषद के एक्सईएन का कहना है कि ये मकान आवास विकास की भूमि पर बने हुए थे। पिछले चार माह से इन मकानों को खाली करने के नोटिस दिए जा रहे थे। खाली नही करने पर ये कार्रवाई की गई है।