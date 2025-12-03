जागरण संवाददाता, रामपुर। बिलासपुर कोतवाली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में आठ लोगों का शांति भंग में चालान किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि ग्राम मुल्लाखेड़ा निवासी सोमपाल तथा केमरी थाने के मनौना गांव निवासी सुनील कुमार को हिरासत में लिया गया। दोनों सोमवार को मुल्लाखेड़ा गांव में आई एक बारात में हुए झगड़े में शामिल थे, जिसमें कई लोगों को चोटें आई थीं।

दूसरे मामले में नगर के मुहल्ला टांडा हुरमतनगर निवासी वसीम उर्फ भूरा, फैजान, मोहम्मद फरीद, रिजवान, सलीम व रहीस अहमद को गिरफ्तार किया गया। ये लोग नगर क्षेत्र में ही ई-रिक्शा के किराये को लेकर मारपीट कर रहे थे। इन सभी आठ लोगों के विरुद्ध उप निरीक्षक योगेश कुमार सिंह व उप निरीक्षक महेश चंद्र द्वारा शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है।