Rampur News : घर से नदी पर नहाने गए 3 किशोर डूबे; परिवार में मचा कोहराम

रामपुर : निपनिया गांव में तालाब में नहाते समय तीन किशोर डूब गए। काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें तलाश किया और शव बाहर निकाले। इससे गांव में खलबली मच गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। स्वजन के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई से इन्कार करने पर शव परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। शहजादनगर थाना क्षेत्र के ग्राम निपनिया के समीप ग्राम समाज की आधा बीघा जमीन में एक बड़ा गड्ढा है। बारिश के पानी से इसने तालाब का रूप ले लिया है। मंगलवार की शाम चार बजे खेलते-खेलते गांव के राजपाल का 13 वर्षीय पुत्र रोहन, महेश पाल का 13 वर्षीय पुत्र विवेक और पटवाई थाने के ऐचोरा गांव के मुन्ने लाल का 12 वर्षीय पुत्र यश यहां पहुंच गए। यश निपनिया निवासी अपनी बुआ के घर आया हुआ था। गर्मी होने की वजह से पानी में नहाने लगे और उसी में डूब गए। आबादी से दूर होने के कारण उनके डूबने की किसी को जानकारी भी नहीं हो सकी। तीनों किशोर काफी समय तक घर नहीं पहुंचे तो उनके स्वजन को चिंता हुई। ग्रामीणों ने इन तीनों की तलाश शुरू की। बाद में किसी तरह संदेह होने पर ग्रामीण नाले पर पहुंचे, जहां नाले से इन तीनों के शव बाहर निकाले गए। इसका पता लगते ही गांव में खलबली मच गई। मौके पर काफी ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शहजादनगर के थाना प्रभारी राजेश बैंसला व तहसीलदार राकेश चंदा मौके पर पहुंच गए। पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजना चाहती थी, लेकिन स्वजन ने कार्रवाई से इन्कार करते हुए शव अपनी सुपुर्दगी में लेकर गांव लौट गए। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमरीश पटेल भी इसी गांव के निवासी हैं। वह बी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना है कि पानी भी कम था, फिर भी किशोर डूब गए।

