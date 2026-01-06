रामपुर में खुद ढहाया सरकारी जमीन पर चल रहा मदरसा, जांच से पहले ही जमीदोज किया अवैध निर्माण 

जागरण संवाददाता, रामपुर। भमरौआ स्थित श्रीपातालेश्वर मंदिर के समीप ग्राम समाज की भूमि पर चल रहा मदरसा प्रबंध कमेटी ने सोमवार को खुद ध्वस्त करा दिया। इसकी शिकायत चार दिन पहले जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से हुई थी। जिसके बाद शिकायत की जांच कराई जा रही थी।

सरकारी भूमि पर एक हाल व चार कमरे बनाकर मदरसा चलाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सदर तहसील को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। इस बात का पता मदरसा प्रबंध कमेटी के लोगों को चला। इस पर उन्होंने आपसी सहमति बनाकर मदरसा खाली करवाया।