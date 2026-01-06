Language
    रामपुर में खुद ढहाया सरकारी जमीन पर चल रहा मदरसा, जांच से पहले ही जमीदोज किया अवैध निर्माण 

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। भमरौआ स्थित श्रीपातालेश्वर मंदिर के समीप ग्राम समाज की भूमि पर चल रहा मदरसा प्रबंध कमेटी ने सोमवार को खुद ध्वस्त करा दिया। इसकी शिकायत चार दिन पहले जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से हुई थी। जिसके बाद शिकायत की जांच कराई जा रही थी।

    सरकारी भूमि पर एक हाल व चार कमरे बनाकर मदरसा चलाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सदर तहसील को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। इस बात का पता मदरसा प्रबंध कमेटी के लोगों को चला। इस पर उन्होंने आपसी सहमति बनाकर मदरसा खाली करवाया।

    फिर सोमवार को बुलडोजर से खुद भवन ध्वस्त करा दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस तरह का मामला जानकारी में आया है कि सरकारी भूमि पर पूर्व से संचालित मदरसा उसकी प्रबंध कमेटी से जुड़े लोगों ने खुद हटा लिया है।