रामपुर में खुद ढहाया सरकारी जमीन पर चल रहा मदरसा, जांच से पहले ही जमीदोज किया अवैध निर्माण
रामपुर के भमरौआ स्थित श्रीपातालेश्वर मंदिर के पास ग्राम समाज की भूमि पर बने मदरसे को उसकी प्रबंध कमेटी ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी अजय कुमार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। भमरौआ स्थित श्रीपातालेश्वर मंदिर के समीप ग्राम समाज की भूमि पर चल रहा मदरसा प्रबंध कमेटी ने सोमवार को खुद ध्वस्त करा दिया। इसकी शिकायत चार दिन पहले जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से हुई थी। जिसके बाद शिकायत की जांच कराई जा रही थी।
सरकारी भूमि पर एक हाल व चार कमरे बनाकर मदरसा चलाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सदर तहसील को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। इस बात का पता मदरसा प्रबंध कमेटी के लोगों को चला। इस पर उन्होंने आपसी सहमति बनाकर मदरसा खाली करवाया।
फिर सोमवार को बुलडोजर से खुद भवन ध्वस्त करा दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस तरह का मामला जानकारी में आया है कि सरकारी भूमि पर पूर्व से संचालित मदरसा उसकी प्रबंध कमेटी से जुड़े लोगों ने खुद हटा लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।