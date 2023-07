दुष्कर्म का मामला स्वार कोतवाली की मसवासी चौकी क्षेत्र का है। पांच दिन पहले यहां के एक गांव निवासी युवक ने पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। मोबाइल से वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी दी थी। अगले दिन महिला घटना की शिकायत करने पुलिस के पास गई। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टरका दिया।

Rampur : दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न करने पर कोतवाल और दो सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, रामपुर : दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न करने पर आखिरकार स्वार कोतवाल अजय कुमार मिश्रा सहित दो सिपाहियों पर कार्रवाई हो गई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने स्वार कोतवाल और दो सिपाहियों कपिल कुमार व देवेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला सिपाही रूपा सिंह को हटा दिया है। महिला सिपाही लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की जांच अपर पुलिस अधीक्षक डा. संसार सिंह को सौंपी है। हालांकि इस मामले में मसवासी चौकी इंचार्ज बच गए। पहले पीड़ित के भाई ने उन पर भी सुनवाई न करने का आरोप लगाया था, बाद में आरोप से पलट गया था। कोमल सिंह को अब स्वार का कोतवाल बनाया गया है। दुष्कर्म का मामला स्वार कोतवाली की मसवासी चौकी क्षेत्र का है। पांच दिन पहले यहां के एक गांव निवासी युवक ने पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। मोबाइल से वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी दी थी। अगले दिन महिला घटना की शिकायत करने पुलिस के पास गई। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे टरका दिया। पुलिस के रवैये से आहत होकर अगले दिन महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दुष्कर्म पीड़ित की मृत्यु होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। पड़ोसी युवक फाजिल और उसकी पत्नी शबाना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। इस मामले में पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच सीओ स्वार ओमकार नाथ शर्मा द्वारा की गई। उनकी जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक ने एक्शन ले लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वार कोतवाल समेत चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। स्वार कोतवाल और दो सिपाहियों को निलंबित किया है, जबकि महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला सिपाही को थाने से हटाकर पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया है।

