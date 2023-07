Rampur: मदरसा दारुल उलूम जामिया रजविया में गुजिश्ता एक इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता आयोजित, छात्राएं सम्मानित

नगर प्रधान वाली मस्जिद मदरसा दारुल उलूम जामिया रिजविया में 5 जुलाई को इस्लामिक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग डेढ़ सौ से अधिक छात्राओं ने भाग लिया जिसका रिजल्ट 6 जुलाई मोहतमिम अब्दुल रज्जाक साहब की 8 साला बरसी के प्रोग्राम में अनाउंस किया गया। इस कंपटीशन में इम्तिहान देने वाले बच्चों में 6 लड़कियां टॉप पर रहीं जिन्होंने 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए।

रामपुर, जागरण टीम: नगर में बिलासपुर रोड मोहल्ला मोहल्ला नगर प्रधान वाली मस्जिद मदरसा दारुल उलूम जामिया रिजविया में 5 जुलाई को इस्लामिक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग डेढ़ सौ से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिसका रिजल्ट 6 जुलाई मोहतमिम अब्दुल रज्जाक साहब की 8 साला बरसी के प्रोग्राम में अनाउंस किया गया। इस कंपटीशन में इम्तिहान देने वाले बच्चों में 6 लड़कियां टॉप पर रहीं, जिन्होंने 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए। प्रथम स्थान आमना हूर (84.6), द्वितीय स्थान तहरीर फातिमा (83) और हुजैफा हुसैन (83 तृतीय स्थान आलिमा बी (81.6) ने हासिल की। इनके अलावा 60 प्रतिशत से ज्यादा लाने वाले सभी बच्चों को मोहतमिम अब्दुल रज्जाक फाउंडेशन के तरफ के इनाम से नवाजा गया विद्यालय की ओर से हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को Certificate दिए गए। इस दौरान दारुल उलूम जामिया रजविया के मोहतमिम हाफिज जफरुद्दीन साहब ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे भी इस तरह की प्रतियोगिता कस्बे में कराते रहने को कहा। इस मौके पर हाफिज अमीरुद्दीन, हाफिज मुजम्मिल, हाफिज नाजिम, हाफिज जफरुद्दीन, हाफिज मोहम्मद कमर, हाफिज ताहिर, हाफिज तहसीन, प्रधानाचार्य मौलाना सलीत और कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

