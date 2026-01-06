Language
    स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर महिला को न‍िर्वस्‍त्र करने वाला आरोप‍ित झोलाछाप आबिद गिरफ्तार

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:53 PM (IST)

    रामपुर के बिलासपुर में स्वास्थ्य परीक्षण के बहाने एक महिला को निर्वस्त्र कर अश्लील हरकतें करने के आरोप में झोलाछाप आबिद उर्फ जुबैर को गिरफ्तार कर लिया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पुल‍िस की ग‍िरफ्त में आरोप‍ित

    जागरण संवाददाता, रामपुर। बिलासपुर में स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर महिला को निर्वस्त्र कर अश्लील हरकतें करने के आरोपित झोलाछाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पति ने सोमवार को इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला का आरोप है कि स्वास्थ्य खराब होने पर वह गांव के ही झोलाछाप के पास दवा लेने चली गई। झोलाछाप जांच के बहाने उसे अपने केबिन के अंदर ले गया।

    इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर दिया और अश्लील हरकतें करने लगा। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पीड़िता के पति ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि हामिदाबाद गांव निवासी आरोपित झोलाछाप आबिद उर्फ जुबैर को उत्तराखंड के नजदीक बाइपास से गिरफ्तार कर लिया गया है।

     

