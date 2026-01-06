जागरण संवाददाता, रामपुर। बिलासपुर में स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर महिला को निर्वस्त्र कर अश्लील हरकतें करने के आरोपित झोलाछाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पति ने सोमवार को इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला का आरोप है कि स्वास्थ्य खराब होने पर वह गांव के ही झोलाछाप के पास दवा लेने चली गई। झोलाछाप जांच के बहाने उसे अपने केबिन के अंदर ले गया।

इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर दिया और अश्लील हरकतें करने लगा। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पीड़िता के पति ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि हामिदाबाद गांव निवासी आरोपित झोलाछाप आबिद उर्फ जुबैर को उत्तराखंड के नजदीक बाइपास से गिरफ्तार कर लिया गया है।

