रामपुर में बिना तलाक दूसरी शादी पर बवाल, कोतवाली में भिड़ीं दो पत्नियां; पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया

जागरण संवाददाता, रामपुर। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का मामला मंगलवार को स्वार कोतवाली पहुंच गया। पुलिस दोनों पक्षों को समझौते के लिए कोतवाली लेकर आई थी, लेकिन मामला सुलझने के बजाय दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गईं। पुलिस की मौजूदगी में ही काफी देर तक गाली-गलौज और हंगामा होता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों की तीन महिलाओं समेत आठ लोगों को हिरासत में लेकर शांतिभंग की कार्रवाई की है।

उत्तराखंड के बाजपुर थाना क्षेत्र के मुहल्ला संजय नगर निवासी गुलाम हुसैन ने करीब नौ वर्ष पूर्व अपनी बेटी शहनाज की शादी बाजपुर क्षेत्र के गांव मुंडिया निवासी इरफान के साथ की थी। दंपती के दो बच्चे हैं। बताया जाता है कि कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद मामला फैमिली कोर्ट पहुंच गया। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

आरोप है कि इरफान ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना करीब एक वर्ष पूर्व स्वार कोतवाली क्षेत्र के गांव खौदकलां निवासी शबीना से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और मामला स्वार कोतवाली पहुंच गया। मंगलवार को पुलिस ने इरफान और उसकी दोनों पत्नियों समेत दोनों पक्षों के लोगों को कोतवाली बुलाकर समझौते का प्रयास किया।

बातचीत के दौरान दोनों महिलाओं ने तलाक देने से साफ इंकार कर दिया। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। दोनों पक्ष कोतवाली परिसर में ही आपस में भिड़ गए। पुलिस कर्मियों के सामने ही गाली-गलौज और हंगामा शुरू होने से कोतवाली परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।