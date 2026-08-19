बजरंग दल नेता सूरज पटेल का शव मिलने से हड़कंप: पत्नी ने लगाया 10 लाख की रंगदारी का आरोप, थाने में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रामपुर। बजरंग दल के नेता सूरज पटेल ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। उनका शव खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला। उनकी मौत से क्षेत्र में तनाव फैल गया। समर्थक और कार्यकर्ताओं ने मिलक थाने में शव रखकर हंगामा किया।

पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल नेता की मौत के लिए कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के ही एक अन्य हिंदू नेता आदेश शंखधार को जिम्मेदार ठहराया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इसके बाद हंगामा शांत हुआ।

मृतक सूरज पटेल ग्राम लखीमपुर विष्णु के रहने वाले थे और बजरंग दल के पूर्व प्रखंड संयोजक थे। बुधवार सुबह उनका शव खेत में मिलने पर स्वजन में चीख पुकार मच गई।

स्वजन उन्हें लेकर नगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी भीड़ अस्पताल में जुटने लगी। आक्रोशित कार्यकर्ता शव लेकर कोतवाली पहुंचे।

यहां उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि उनके द्वारा बजरंग दल नेता को धमकी दी जा रही थी।

उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही थी, जिससे वह तनाव में आ गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। थाने में हंगामे की जानकारी पर एएसपी अनुराग सिंह वहां पहुंचे।

समझा बुझाकर शांत किया। कार्रवाई का आश्वासन दिया। एएसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी विनीता की तहरीर पर आदेश शंखधार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

मृतक की पत्नी ने उन पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। पति से 10 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी जाती थी।