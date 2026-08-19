जौहर विश्वविद्यालय में ईडी की रेड, छात्रों के मोबाइल का ब्योरा ले रही टीम के साथ वकीलों की नोकझोंक

जागरण संवाददाता, रामपुरष जौहर विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व ईडी के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने छात्र छात्राओं के नाम और मोबाइल नम्बर दर्ज करने शुरू कर दिए। इसकी जानकारी मिलने पर आज़म खां के करीबी व बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू मौके पर पहुंच गए।

उन्होंने छात्र-छात्राओं के मोबाइल का ब्योरा लिए जाने की कार्रवाई को अवैध बताते हुए इसका विरोध किया। इस पर ईडी के अधिकारियों ने उन्हें इसे कार्रवाई का हिस्सा बताते हुए दखल देने से रोक दिया। अब ब्योरा लेने के बाद ही छात्र-छात्राओं को विश्व विद्यालय में प्रवेश करने दिया जा रहा है।

ईडी को इस बात की भी आशंका है कि छात्र-छात्राओं की आड़ में आज़म के समर्थक विश्व विद्यालय में प्रवेश कर कार्रवाई में विघ्न डाल सकते हैं। कई ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा बता दें कि ईडी ने बुधवार सुबह सात बजे एक साथ आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीम में लखनऊ और दिल्ली के अधिकारी शामिल हैं।