Rampur: कारतूस घोटाले के 13 साल पुराने मामले में जल्द आएगा फैसला, अंतिम बहस पर पहुंचा केस

कारतूस घोटाले के 13 साल पुराने मामले में जल्द आएगा फैसला।

रामपुर, जागरण संवाददाता। प्रदेश के 13 साल पुराने कारतूस घोटाले के मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। यह मुकदमा अब अंतिम बहस पर आ गया है। अभियोजन पक्ष की बहस चल रही है। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के दो सप्ताह के भीतर फैसला आ सकता है। क्‍या है पूरा मामला? 29 अप्रैल 2010 को एसटीएफ लखनऊ की टीम ने ज्वालानगर रेलवे क्रासिंग के पास घोटाले के सूत्रधार पीएसी से सेवानिवृत्त दारोगा यशोदा नंद को गिरफ्तार किया था। उसके साथ सीआरपीएफ के दो जवान विनोद पासवान और विनेश कुमार भी पकड़े गए थे। एसटीएफ ने तीनों के कब्जे से 1.76 लाख रुपये और ढाई क्विंटल खोखा कारतूस बरामद किए थे। घोटाले के मुख्‍य आरोपी की हो चुकी है मौत जांच में इस घोटाले में दूसरे जिलों में तैनात रहे आर्मरर के नाम भी सामने आए। सभी को गिरफ्तार कर बी वारंट पर यहां लाया गया। सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। वर्तमान में सभी आरोपित जमानत पर हैं। घोटाले के मुख्य आरोपी यशोदानंद की मृत्यु हो चुकी है। फैसला जल्‍द आने की संभावना मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में चल रही है। गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से अंतिम बहस की जा रही है। इसमें ज्यादातर आरोपितों के अधिवक्ता डीके नंदा का कहना है कि मुकदमा अब फैसले की ओर है। अदालत लगातार सुनवाई कर रही है। ऐसे में इसी माह फैसला आने की संभावना है।

Edited By: Vinay Saxena