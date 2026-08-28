Raksha Bandhan 2026: रामपुर में पर्व की धूम, बहन ने बांधा रक्षा सूत्र; भाई ने दिया रक्षा का वचन
रामपुर में भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षा बंधन हर्षोल्लास से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर ...और पढ़ें
HighLights
रामपुर में रक्षा बंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया
बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर लंबी आयु की कामना की
बाजारों में राखियों, मिठाइयों और उपहारों की खूब बिक्री हुई
जागरण संवाददाता, रामपुर। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षा बंधन शुक्रवार को जिलेभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो गईं। बहनों ने पूजा की थाली सजाई और भाई के माथे पर रोली-चंदन का तिलक लगाकर आरती उतारी। इसके बाद कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए भाई की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना की।
भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा, सम्मान और हर सुख-दुख में साथ देने का वचन दिया।रक्षा बंधन को लेकर रामपुर शहर के प्रमुख बाजारों में कई दिन पहले से ही चहल-पहल बढ़ गई थी।
मुख्य बाजार, सिविल लाइंस, शाहबाद गेट, मिस्टन गंज, ज्वालानगर और रेलवे स्टेशन रोड पर राखी, मिठाई और उपहारों की अस्थायी दुकानें सज गई थीं। दुकानों के बाहर रंग-बिरंगी राखियों के स्टॉल लगाए गए थे।
राखियों को लेकर विशेष उत्साह नजर
बच्चों और युवाओं में कार्टून, मोटिवेशनल संदेश और रोशनी वाली राखियों को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। पारंपरिक राखियों के साथ बीज राखी, क्रोशिया राखी और अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की भी खूब मांग रही। बहनों ने भाइयों की पसंद और व्यक्तित्व के अनुसार राखियों का चयन किया।
बाजार में रही ग्राहकों की भीड़
मिस्टन गंज और मुख्य बाजार स्थित मिठाई की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ रही। दुकानदारों ने काजू कतली, बेसन के लड्डू, बर्फी और पेड़े के विशेष पैक तैयार किए थे। कई दुकानों पर राखी और मिठाई के संयुक्त पैक भी उपलब्ध कराए गए। उपहार दुकानों पर कपड़े, घड़ियां, पर्स, कॉस्मेटिक सामान, चॉकलेट और सजावटी पैक की बिक्री बढ़ी।
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पर्व के दिन सुबह से ही बहनें भाइयों के घर पहुंचने लगीं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बाहर से आने वाले यात्रियों की आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में अधिक है।