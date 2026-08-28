Raksha Bandhan 2026: रामपुर में पर्व की धूम, बहन ने बांधा रक्षा सूत्र; भाई ने दिया रक्षा का वचन

जागरण संवाददाता, रामपुर। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षा बंधन शुक्रवार को जिलेभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो गईं। बहनों ने पूजा की थाली सजाई और भाई के माथे पर रोली-चंदन का तिलक लगाकर आरती उतारी। इसके बाद कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए भाई की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना की।

भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा, सम्मान और हर सुख-दुख में साथ देने का वचन दिया।रक्षा बंधन को लेकर रामपुर शहर के प्रमुख बाजारों में कई दिन पहले से ही चहल-पहल बढ़ गई थी। मुख्य बाजार, सिविल लाइंस, शाहबाद गेट, मिस्टन गंज, ज्वालानगर और रेलवे स्टेशन रोड पर राखी, मिठाई और उपहारों की अस्थायी दुकानें सज गई थीं। दुकानों के बाहर रंग-बिरंगी राखियों के स्टॉल लगाए गए थे। राखियों को लेकर विशेष उत्साह नजर बच्चों और युवाओं में कार्टून, मोटिवेशनल संदेश और रोशनी वाली राखियों को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। पारंपरिक राखियों के साथ बीज राखी, क्रोशिया राखी और अमेरिकन डायमंड वाली राखियों की भी खूब मांग रही। बहनों ने भाइयों की पसंद और व्यक्तित्व के अनुसार राखियों का चयन किया।