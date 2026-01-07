रामपुर: फर्जी दस्तावेजों से शिक्षिका बनी पाकिस्तानी महिला पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी पाने वाली पाकिस्तानी महिला के खिलाफ आखिरकार प्राथमिकी दर्ज हो गई।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला आतिशबाज निवासी अख्तर अली की बेटी फरजाना उर्फ माहिरा अख्तर ने 17 जून 1979 को पाकिस्तान निवासी सिबगत अली से निकाह किया था। इसके बाद वह पाकिस्तान चली गईं और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली। वहां उसने दो बेटियों आलिमा और फुरकाना को जन्म दिया।

फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षक बनी पाकिस्तानी महिला पर प्राथमिकी निकाह के करीब तीन साल बाद पति ने तलाक दे दिया। इसके बाद वह दोनों बेटियों के साथ मायके लौट आई। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रही फरजाना के खिलाफ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) ने वर्ष 1983 में शहर कोतवाली में विदेश अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। 25 जून 1985 को सीजेएम कोर्ट ने उसे मुकदमे की समाप्ति तक उपस्थित रहने का आदेश दिया था।

पाकिस्तान की नागरिकता का तथ्य छिपाकर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी हासिल की थी माहिरा अख्तर ने पाकिस्तान की नागरिकता का तथ्य छिपाकर 22 जनवरी 1992 को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। इसके बाद उसकी तैनाती सैदनगर ब्लाक के प्राथमिक स्कूल कुम्हरिया में हुई थी। रामपुर में रह रही इस पाकिस्तानी नागरिक को एलआईयू ने नोटिस जारी कर वीजा अवधि बढ़वाने के लिए कहा था। इस दौरान जानकारी मिली कि महिला बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। एलआईयू ने जब बीएसए कार्यालय से अभिलेखों की जांच की तो सामने आया कि उसे वर्ष 1992 में नौकरी दी गई थी।

एलआईयू ने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी। इस पर सैदनगर ब्लाक में तैनात रही इस शिक्षिका फरजाना को वहीं से बर्खास्त कर दिया गया। शासन के निर्देश पर अब उसके खिलाफ तथ्य छिपाकर नौकरी हासिल करने के आरोप में अजीमनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।