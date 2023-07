युवती शहर की ही रहने वाली है। वह दोपहर कलक्ट्रेट पहुंचकर कहने लगी कि उसने अब हिंदू धर्म अपना लिया है। अब कौन काटेगा मुझे? कितनी तलवारें निकलेंगी मुझे काटने के लिए। मैं बोलूंगी और सच बोलूंगी। मैं दुर्गा और चंडी भी बनूंगी। उसने बताया कि मुस्लिम रहते उसके साथ बहुत जुल्म हुए हैं। सात साल की उम्र में मेरे मामा और भाइयों ने मेरे साथ दुष्‍कर्म कराया।

रामपुर में योगी की फोटो लगी टी-शर्ट पहन कलक्ट्रेट पहुंची मुस्लिम युवती, बोली-जय श्रीराम

