बच्चों को मिलेगी सुपरफूड वाली थाली! मुरादाबाद मंडल के 5000+ स्कूलों में शुरू हुआ ये अनोखा 'ग्रीन मिशन'

राधेश्याम, जागरण, रामपुर। अब मंडल भर के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को मिड-डे मील में किचन गार्डन की सब्जियां परोसी जाएंगी। मंडल भर में 5012 बेसिक स्कूलों में एक करोड़ 24 हजार रुपये की लागत से किचन गार्डन बनेंगे। विभाग की ओर से प्रत्येक स्कूल में किचन गार्डन बनाने के लिए दो हजार का बजट जारी किया गया है।

जिन स्कूलों में किचन गार्डन के लिए जगह नहीं होगी, वहां जूट के बोरों और बड़े गमलों में सब्जियां उगाई जाएंगी। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए शासन ने परिषदीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाने के लिए बजट जारी किया है। शासन की मंशा है कि किचन गार्डन में जो सब्जियां तैयार होंगी उनका उपयोग मिड डे मील में किया जाएगा।

इससे बच्चों को ताजी हरी सब्जियां मिलेंगी, इससे उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। जिन विद्यालयों में जगह की कमी है, वहां के स्कूलों में गमलों, मटकों, बोरों और जूट के थैलों में पौधे उगाने के लिए शासन से निर्देश दिए गए हैं। मुरादाबाद मंडल में 3055 परिषदीय स्कूलों में किचन गार्डन बन चुके हैं।

मगर जगह की कमी होने से 5012 परिषदीय स्कूलों में किचन गार्डन नहीं बन पाए हैं। शासन ने ऐसे स्कूलों में किचन गार्डन बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा था। जिससे इन स्कूलों में भी किचन गार्डन बनाकर कर सब्जी का उत्पादन किया जाएगा ताकि बच्चों को ताजी सब्जी मिलती रहे।

किचन गार्डन में बोई जाएंगी मौसमी सब्जियां किचन गार्डन में बनाने में यह भी बताया गया है कि किस सीजन में कौन सी फल व सब्जियां किचन गार्डन में लगाई जाएंगी। भिंडी, पालक, लौकी, करेला, खीरा, कडू, बैंगन, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली, तोरई, खरीफ सीजन में भिंडी, बैंगन, करेला, तरोई, कडू, लौकी, प्याज, सेम, रबी सीजन में टमाटर, मटर, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, सरसों, मैथी, सोया, बथुआ, शिमला मिर्च, लहसुन, चुकंदर, गाजर आदि उगाई जाएंगी।

एक करोड़ 24 हजार रुपये का बजट परिषदीय स्कूलों में पौली, ग्रो बैग, मटके, बोरे, जूट के थैले, क्यारी एवं गमलों में छोटे आकार के किचन गार्डन विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक स्कूल को दो हजाररुपये का बजट जारी किया है। इस धनराशि से लगभग 10-15 गमले क्रय कर उनमें मौसमी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी के पौधे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पौली, ग्रो बैग, मटके, बोरे, जूट के थैले, क्यारी मेंभी किचन गार्डेन विकसित किया जा सकेगा।

स्कूली बच्चों को मिलेगी बागवानी की जानकारी किचन गार्डन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के खाली जमीन का सदुपयोग करने के साथ बच्चों को फलों व सब्जियों के बारे में जानकारी देना है। किस सब्जी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही किचन गार्डन में पैदा की जाने वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर एमडीएम को और अधिक पोषक बनाना है।

किचन गार्डन का विकास अध्यापकों के साथ ही बच्चों व अभिभावकों के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि लोगों में मिल- जुलकर काम करने की भावना का विकास हो सके। शहर के परिषदीय स्कूलों की छतों पर गमले आदि में फल व सब्जियां लगाई जाएंगी।