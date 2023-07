Rampur News: तहसील में पेड़ से हुई नोटों की बारिश, तो देखने के लिए जुटी भीड़, बंदर की हरकत से हैरान हुए सभी

Rampur News तहसील परिसर में बंदरों से लोग परेशान हैं। शाहबाद में एक बंदर दिल्ली से बैनामा कराने आए व्यक्ति का नोटों से भरा बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर से उसने नोट बरसाए। रुपये बंटोरने के लिए लोगों की भीड़ जुट गयी। जब व्यक्ति को पता लगा तो उन्होंने शाेर मचाना शुरू कर दिया। वकीलों ने मिलकर बंदर भगाए और रुपये एकत्रित कर दिए।

Rampur News: बंदर ने पेड़ पर से बरसाए नोट फोटो, लोगों की जुटी भीड़

रामपुर शाहबाद, जागरण टीम। तहसील में जमीन का बैनामा कराने आए व्यक्ति का नोटों से भरा बैग बंदर लेकर भवन पर चढ गया। बंदर ने ऊपर से नोट बिखरने शुरू कर दिए। नोटों की बारिश होते देख तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में सब रुपये एकत्र कर लिए गए। डेढ़ लाख रुपये रखे थे बैग में दिल्ली निवासी अबरार ने नगर में जमीन खरीदी है। वह उसका बैनामा कराने के लिए मंगलवार को तहसील पहुंचे थे। उनकी मोटरसाइकिल के बैग में डेढ़ लाख रुपये से भरा बैग रखा था। वह तहसील परिसर में अधिवक्ता के चेंबर के पास मोटर साइकिल खड़ी कर चेम्बर पर काम कराने लगे। इसी बीच एक बंदर डेढ़ लाख रुपये से भरा बैग निकालकर तहसील की इमारत पर चढ़ गया और नोटों को बिखेरने लगा। नोटों की बारिश होते ही लोग बटोरने लगे रुपये ऊपर से नोटों की वर्षा होते देख लोग नोट उठाने लगे। तब अबरार को अपना बैग याद आया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर तहसील परिसर में अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। अधिवक्ताओं तथा अन्य लोगों ने बंदर को घेरा तो वह बैग छोड़ गया। इसके बाद रुपये इकट्ठे करके अबरार को दे दिए। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। तहसील परिसर में काफी तादाद में बंदर हैं। बंदर अक्सर किसी न किसी का समान लेकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। कई माह पूर्व भी बंदर नोटों की गड्डी लेकर पेड़ पर चढ़ गया था।

