रविवार की देर रात मुस्लिम युवक को हिंदू विधवा मह‍िला के घर से निकलते समय मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बाद वहां हंगामा होने पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई थी। दोनों के परिवारवालों को बुलाया लेकिन दोनों ने ही अपने-अपने परिवार के साथ जाने से मना कर दिया था। बाद में दोनों एसडीएम कार्यालय पहुंचे।

बिलासपुर क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने मतांतरण के बाद मंडप में हिंदू रीति-रिवाज के साथ हिंदू महिला से की शादी।

बिलासपुर, संवाद सहयोगी। रामपुर के ब‍िलासपुर में मतांतरण के बाद मुस्लिम युवक ने आखि‍रकार पूरे रीति-रिवाज के साथ हिंदू महिला के साथ विवाह रचा लिया। सईद से सतीश बने युवक ने सात फेरे लेकर सात जन्मों का साथ निभाने की कसम भी खाई। मांग में सिंदूर भरा और विवाह रचाया। मह‍िला के साथ चल रहा था अफेयर रविवार की देर रात मुस्लिम युवक को हिंदू विधवा मह‍िला के घर से निकलते समय मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बाद वहां हंगामा होने पर पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई थी। दोनों के परिवारवालों को बुलाया, लेकिन दोनों ने ही अपने-अपने परिवार के साथ जाने से मना कर दिया था। बाद में दोनों एसडीएम कार्यालय पहुंचे। युवक ने ह‍िन्‍दू धर्म अपनाने की इच्‍छा जाह‍िर की एसडीएम के सामने युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म में शामिल होने और महिला से शादी करने का वादा किया। युवक ने इसके लिए शपथ पत्र भी दिया, जिसमें उसने अपनी इच्छा से हिन्दू धर्म अपनाने की बात कही। सईद से सतीश बने युवक ने मंद‍िर में मह‍िला से रचाई शादी महिला अनुसूचित जाति समाज से है। समाज के लोग बुधवार को दोनाें की शादी की तैयारियों में जुटे रहे। जिसके चलते रात में साढ़े नौ बजे मुस्लिम युवक ने मतांतरण के बाद हिन्‍दू युवती के साथ मंदिर में सात फेरे लेते हुए विवाह रचा लिया। अखंड भारत परिषद अखाड़ा के तत्वावधान में नैनीताल हाईवे स्थित धनोरा मोड पर मंदिर परिसर में विवाह संपन्न हुआ। सात जन्‍मों तक साथ न‍िभाने का क‍िया वादा सईद से सतीश बने युवक ने युवती के गले में मंगलसूत्र डाला और मांग में सिंदूर भी भरा। उसने सात फेरे लेते हुए सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया। विवाह में शामिल हुए लोगों में नए नवेले दुल्हन-दुल्हा की जोड़ी को शगुन भी दिया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मंडल सचिव गुरमुख भारती का कहना है कि दोनों की स्वेच्छा और युवक के धर्म परिवर्तन के बाद उनका विवाह संपन्न करवा दिया गया है। वह दोनों विवाह करने के लिए अपनी जिद पर अड़े हुए थे। दोनों बालिग हैं और उन्हें अपना फैसला लेने का अधिकार भी है।

Edited By: Vinay Saxena