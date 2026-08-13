Kanwar Yatra Rules: 6 प्रकार की होती है कांवड़ यात्रा, जानें डाक से लेकर दांडी कांवड़ का महत्व और नियम

संवाद सहयोगी, रामपुर। भोलेनाथ तक आस्था की पदयात्रा सावन का महीना आते ही उत्तर भारत की सड़कें भगवा रंग में रंग जाती हैं। हर ओर बोल बम के जयकारे गूंजने लगते हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, ब्रजघाट के अलावा और गंगाघाटों पर शिवभक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये कोई आम मेला नहीं, बल्कि शिवभक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाने वाली कांवड़ यात्रा होती है।

इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा जल लेकर लंबी पदयात्रा करते हैं और उसे अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, इसके कई रूप और नियम होते हैं। जो भक्तों की आस्था और साधना के अनुसार तय होते हैं।

दैनिक जागरण प्रतिनिधि ने कांवड़ की पड़ताल की तो कांवड़ के बारे में कई जानकारियां शिवभक्तों ने दीं। कांवड़ियों के अनुसार, कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से छह प्रकार की मानी जाती है। हर प्रकार की कांवड़ का एक विशेष महत्व होता है।

सामान्य कांवड़: यह सबसे आम प्रकार की कांवड़ होती है। इसमें भक्त सामान्य तौर पर अपनी सुविधा अनुसार जल भरते हैं और रुकते-रुकते शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। इसमें कोई विशेष कठोर नियम नहीं होते। दांडी कांवड़ (खड़ेश्वरी): इस कांवड़ को लाने वाले भक्त यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन पर नहीं रखते हैं। लगातार दो या अधिक साथी इसे उठाकर चलते हैं। इस कांवड़ में साधना और संयम की अधिक आवश्यकता होती है। डाक कांवड़: यह सबसे तेज और ऊर्जावान कांवड़ मानी जाती है। इसमें भक्त गंगा जल भरने के बाद दौड़ते हुए या बाइक व चौपहिया वाहनों के साथ जल को बिना रुके शिव मंदिर तक पहुंचाते हैं। इस कांवड़ में समय की पाबंदी सबसे अहम होती है।

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डाक कांवड़ को अक्सर समूह में किया जाता है, जिसमें एक भक्त जल लेकर दौड़ता है और बाकी उसका सहयोग करते हैं। इसमें अनुशासन, उत्साह और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सफेद कांवड़: इस कांवड़ में भाग लेने वाले शिवभक्त सफेद वस्त्र पहनते हैं और पूरी यात्रा में पूर्ण पवित्रता का पालन करते हैं। इस कांवड़ में शामिल भक्त मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखते हैं तथा ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करते हैं।

पालकी कांवड़: यह कांवड़ अधिक श्रद्धा और शृंगार से जुड़ी होती है। इसमें गंगाजल को सुंदर रूप से सजी हुई पालकी में रखकर शिवधाम ले जाया जाता है। अक्सर यह कांवड़ समूह में की जाती है, जहां एक टीम भक्ति गीतों, ढोल-नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ पालकी को उठाए चलती है। यह कांवड़ श्रद्धा और भक्ति का भव्य प्रदर्शन होती है।

रूई चढ़ाई कांवड़: इसमें गंगाजल के पात्रों को रूई या मुलायम कपड़ों से लपेटा जाता है। ताकि, यात्रा के दौरान पात्रों को कोई चोट न लगे या कंपन उत्पन्न न हो। यह बहुत संवेदनशील और नियमबद्ध कांवड़ होती है। इसमें जल की पवित्रता बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है।