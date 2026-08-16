दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन: भारी वाहनों की नो एंट्री, एक लेन पर चल रहे शिवभक्त

जागरण संवाददाता, रामपुर। सावन माह के तीसरे सोमवार के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर शुक्रवार रात आठ बजे से भारी वाहनों के लिए रुट डाइवर्जन किया गया है। रविवार सुबह भी भारी वाहनों को बदले रूट से गुजारा गया। इन वाहनों को पटवाई-शाहबाद होते हुए निकाला जा रहा है।

हाईवे की एक लेन पर रोडवेज बस और कार आदि छोटे वाहन चलाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी लेन पर कांवड़ियों के जत्थे बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुजर रहे हैं। यातायात प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों की संख्या अधिक होने पर रोडवेज बसों व हल्के वाहनों के लिए भी हाईवे बंद किया जाएगा। हाईवे पर जाम की समस्या दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर डायवर्जन लागू होने के कारण आम लोगों के लिए एक लेन से वाहनों को निकाला जा रहा है। इससे जीरो प्वाइंट समेत कई जगह जाम की समस्या भी बन रही है। सावन माह का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है, जिसके लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 14 अगस्त को ही डायवर्जन की व्यवस्था लागू हो गई।