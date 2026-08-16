दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन: भारी वाहनों की नो एंट्री, एक लेन पर चल रहे शिवभक्त
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सावन के तीसरे सोमवार के लिए भारी वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित है, जबकि दूसरी लेन से हल्के वाहन गुजर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या भी हो रही है।
HighLights
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन शुरू।
सावन के तीसरे सोमवार के लिए कांवड़ यात्रा हेतु विशेष व्यवस्था।
एक लेन कांवड़ियों को समर्पित, दूसरी से हल्के वाहन गुजर रहे।
जागरण संवाददाता, रामपुर। सावन माह के तीसरे सोमवार के लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर शुक्रवार रात आठ बजे से भारी वाहनों के लिए रुट डाइवर्जन किया गया है। रविवार सुबह भी भारी वाहनों को बदले रूट से गुजारा गया। इन वाहनों को पटवाई-शाहबाद होते हुए निकाला जा रहा है।
हाईवे की एक लेन पर रोडवेज बस और कार आदि छोटे वाहन चलाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी लेन पर कांवड़ियों के जत्थे बम-बम भोले के जयकारों के साथ गुजर रहे हैं।
यातायात प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों की संख्या अधिक होने पर रोडवेज बसों व हल्के वाहनों के लिए भी हाईवे बंद किया जाएगा।
हाईवे पर जाम की समस्या
दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर डायवर्जन लागू होने के कारण आम लोगों के लिए एक लेन से वाहनों को निकाला जा रहा है। इससे जीरो प्वाइंट समेत कई जगह जाम की समस्या भी बन रही है। सावन माह का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को है, जिसके लिए दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 14 अगस्त को ही डायवर्जन की व्यवस्था लागू हो गई।
एक लेन कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों के लिए आरक्षित
इस व्यवस्था के तहत हाईवे की एक लेन कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों के लिए आरक्षित कर दी गई, जबकि दूसरी लेन से हल्के चार पहिया वाहनों का अवागमन कराया जा रहा है। बस, ट्रक आदि भारी वाहनों के लिए हाईवे पूरी तरह बंद है। हाईवे पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था सोमवार की रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी।
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अंतिम सोमवार पर भी भीड़ रहने का अनुमान
इसके बाद सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को कांवड़ियों की सबसे अधिक भीड़ रहने का अनुमान है। इसके चलते शुक्रवार से दोबारा हाइवे पर डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। अनुमान के मुताबिक अगर भीड़ ज़्यादा रही तो जीरो ट्रैफ़िक की व्यवस्था भी लागू की जा सकती है।