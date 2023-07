यह मुकदमा अब फैसले के करीब आ गया है। इसमें अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन अपनी बहस पूरी कर चुका है। मंगलवार को आजम खां के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। उनकी बहस अभी पूरी नहीं हो पाई है। अब बुधवार को भी बहस जारी रहेगी।

Azam Khan Case : आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण आज फिर होगी बहस

Your browser does not support the audio element.

जासं, रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण में अंतिम बहस शुरू हो गई है। मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की। उनकी बहस पूरी नहीं हो सकी है। अदालत बुधवार को फिर सुनवाई करेगी। आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। तब वह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में पंजीकृत हुए थे। इनमें एक मामला शहजादनगर थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। यह मुकदमा अब फैसले के करीब आ गया है। इसमें अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अंतिम बहस चल रही है। अभियोजन अपनी बहस पूरी कर चुका है। मंगलवार को आजम खां के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। उनकी बहस अभी पूरी नहीं हो पाई है। अब बुधवार को भी बहस जारी रहेगी।

Edited By: Mohammed Ammar