ब्लड प्रेशर मरीज रोजाना 30 मिनट टहलें, खाने में क्या घटाएं और क्या बढ़ाएं? डॉक्टर से लें सलाह
हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक सिंघल ने सलाह दी है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को साल में एक बार किडनी और हार्ट की जांच जरूर करानी चाहिए।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, रामपुर। यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। नियमित दवा खाने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है तो भी आपको साल में एक बार अपने चिकित्सक की सलाह से किडनी और हार्ट की जांच जरूर करानी चाहिए।
यह सलाह शहर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. आलोक सिंघल ने बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में हुए हैलो डॉक्टर कार्यक्रम में दी। उन्होंने एक घंटे तक कार्यालय में दूरभाष पर पाठकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुनीं और उन्हें उचित परामर्श भी दिया।
उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर के मरीज में किडनी और हार्ट की दिक्कत का खतरा अधिक होता है। ऐसे मरीज को बहुत सावधानी रखनी होती है।
ब्लड प्रेशर के मरीजों को आधा घंटा टहलना जरूरी
बहुत से मरीज यह सोचकर लापरवाही करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित है। यह ठीक नहीं है।
- उन्हें रोजाना आधा घंटा टहलना चाहिए।
- खाने में फैट और चिकनाई बंद कर दें।
- खाने में नमक की मात्रा कम करें।
- हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। सरसों या ऑलिव आयल में बना भोजन करें।
- बीड़ी-सिगरेट और शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें।
|प्रश्न
|उत्तर
|मेरी उम्र 65 साल है। 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं। क्या मुझे हार्ट की समस्या हो सकती है?- देवेंद्र कुमार सिंह, डायमंड रोड
|हाई बीपी के मरीज में किडनी व हार्ट की समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। अपने चिकित्सक की सलाह से समय-समय पर हार्ट व किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए।
|मैं किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी तनाव में आ जाता हूं। दिल घबराने लगता है। क्या यह हार्ट की समस्या है?- गुड्डू, पसियापुरा शुमाली
|आपको हार्ट की कोई दिक्क्त नहीं है। डाक्टर की सलाह से घबराहट की दवा ले सकते हैं।
|मेरी उम्र 50 साल है। डेढ़ साल से सीने में दर्द की दिक्कत हो रही है। ईको, एक्सरे आदि जांच कराई थी। सब नॉर्मल है? -नाहिद, नालापार।
|आप एक बार किसी चिकित्सक को दिखाएं। उनकी सलाह से हार्ट संबंधी जांच कराएं।
|मेरी उम्र 34 वर्ष है। मुझे घबराहट होती है। चिकित्सक की सलाह से दवा ली थी। दवा से नील पड़ने लगे हैं। -सोनिया, ज्वालानगर।
|यदि दवा का साइड इफेक्ट होता है तो उसे खाना बंद कर दें। चिकित्सक को दिखाएं।
|मेरी उम्र 42 साल है। एक-दो माह से सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगती है। मुझे बीपी या शुगर भी नहीं है। -उमेश, मदरसा कोहना।
|आपको चिकित्सक को दिखाएं। उनकी सलाह से खून की जांच, एक्सरे आदि कराएं। जांच रिपोर्ट के बाद ही सांस फूलने की वजह पता चलेगी।
|मुझे करीब 10 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। रोजाना एक गोली खाता हूं। इसके बाद भी सांस फूलने लगती है। -हरिपाल, मिलक नौखरीद स्वार।
|दवा खाने के बाद यदि ब्लड प्रेशर नियंत्रित है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन आप साल में एक बार हार्ट और किडनी की जांच जरूर कराएं।
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