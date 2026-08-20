ब्लड प्रेशर मरीज रोजाना 30 मिनट टहलें, खाने में क्या घटाएं और क्या बढ़ाएं? डॉक्टर से लें सलाह

प्रश्न उत्तर

मेरी उम्र 65 साल है। 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं। क्या मुझे हार्ट की समस्या हो सकती है?- देवेंद्र कुमार सिंह, डायमंड रोड हाई बीपी के मरीज में किडनी व हार्ट की समस्या होने का खतरा ज्यादा रहता है। अपने चिकित्सक की सलाह से समय-समय पर हार्ट व किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए।

मैं किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी तनाव में आ जाता हूं। दिल घबराने लगता है। क्या यह हार्ट की समस्या है?- गुड्डू, पसियापुरा शुमाली आपको हार्ट की कोई दिक्क्त नहीं है। डाक्टर की सलाह से घबराहट की दवा ले सकते हैं।

मेरी उम्र 50 साल है। डेढ़ साल से सीने में दर्द की दिक्कत हो रही है। ईको, एक्सरे आदि जांच कराई थी। सब नॉर्मल है? -नाहिद, नालापार। आप एक बार किसी चिकित्सक को दिखाएं। उनकी सलाह से हार्ट संबंधी जांच कराएं।

मेरी उम्र 34 वर्ष है। मुझे घबराहट होती है। चिकित्सक की सलाह से दवा ली थी। दवा से नील पड़ने लगे हैं। -सोनिया, ज्वालानगर। यदि दवा का साइड इफेक्ट होता है तो उसे खाना बंद कर दें। चिकित्सक को दिखाएं।

मेरी उम्र 42 साल है। एक-दो माह से सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने लगती है। मुझे बीपी या शुगर भी नहीं है। -उमेश, मदरसा कोहना। आपको चिकित्सक को दिखाएं। उनकी सलाह से खून की जांच, एक्सरे आदि कराएं। जांच रिपोर्ट के बाद ही सांस फूलने की वजह पता चलेगी।