Azam Khan : शासन ने हटाई आजम खां की सुरक्षा; कभी साये की तरह साथ चलते थे 95 सुरक्षाकर्मी

रामपुर : शासन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने आदेश मिलते ही सुरक्षा हटा दी है। आजम खां को लंबे समय से यह सुरक्षा मिली हुई थी। सपा शासनकाल में तो उनकी सुरक्षा में 95 पुलिसकर्मी लगे हुए थे। भाजपा की सरकार बनने के बाद भी उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा बरकरार रही। पिछले साल 27 अक्टूबर को उन्हें सजा हुई थी। तब उनकी विधायकी भी जाती रही। इसके बाद शासन ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटाने पर विचार किया। आठ नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें आजम खां की सुरक्षा बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं पाया गया, लेकिन समिति के निर्णय के आठ माह बाद 10 जुलाई को गृह सचिव ने सुरक्षा हटाने के आदेश जारी किए और 12 जुलाई को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा वैभव कृष्ण ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन का आदेश मिलते ही उन्होंने अनुपालन करा दिया है। आजम खां की सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है। अब उनके आवास पर गार्द भी तैनात नहीं रहेगी। उनके आवास पर गार्द में पांच पुलिक कर्मी तैनात थे, जबकि तीन अंगरक्षक उनके साथ चलते थे।

Edited By: Mohammed Ammar