Rampur News: 'गठबंधन की गठरी में 40 का झोल दिखा है, 24 में 440 का झटका दिखेगा', नकवी का विपक्ष पर करारा हमला

Lok Sabha Election 2024 Rampur News पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। रामपुर में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 2024 के चुनावी मैदान में चारों खाने चित होगा विपक्ष। उन्होंने महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर कहा कि मोदी को न अकेले हराया जा सकता है न इकट्ठा होकर।

Rampur News: 24 के चुनावी मैदान में चारों खाने चित होगा विपक्ष: नकवी

रामपुर, जागरण संवाददाता। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभी तो गठबंधन की गठरी में 40 का झोल दिखा है, 2024 में 440 का झटका दिखेगा। उन्होंने यह बात सोमवार को रामपुर में मीडिया से वार्ता के दौरान कही। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर बोले चित होगा विपक्ष महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक पर पूछे गए सवाल के जवाब में नकवी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष 24 के चुनावी मैदान में भी चारों खाने चित होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विपक्ष न अकेले हरा सकता है और न इकट्ठा अखाड़े में गिरा सकता है। उन्होंने कहा कि कामन सिविल कोड पर विपक्ष के सदस्य भी अंतरात्मा की आवाज पर काम करेंगे। यह समावेशी, संवैधानिक सुधार किसी मजहबी आस्था पर अतिक्रमण नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की सुरक्षा, सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा। समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार के पीछे समाज में बिखराव, टकराव की साम्प्रदायिक साजिश है। सात दशकों से कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में कैद कामन सिविल कोड की रिहाई का यही समय है और सही समय है। नौ वर्ष की खूब की सराहना नकवी ने शंकरपुर स्थित अपने आवास पर भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसमें कहा कि मोदी सरकार के नौ वर्ष सुशासन, समृद्धि और समावेशी सशक्तिकरण से भरपूर हैं। कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाकर संगठन की नीतियों और सरकार के कार्यों को बताएं। ये रहे मौजूद इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अभय गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, राकेश मिश्रा, जागेश्वर दयाल दीक्षित, कपिल आर्या, राजीव मांगलिक, खलील अहमद, रियासत अली, वसीम खान, सोनू लोधी, आकिल, बशीर अहमद, संजय चंद्रा, समर सिंह चौहान, महा सिंह राजपूत, योगेंद्र चौहान, राजकुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

Edited By: Abhishek Saxena