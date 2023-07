Rampur News: विधवा से दुष्कर्म के आरोप में जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ FIR

महिला का कहना है कि मुहल्ले के कुछ लाेग उसके खिलाफ नाम-पता बदलकर झूठे प्रार्थना पत्र थाने में देते रहते हैं। वह कई बार थाने जाकर बयान भी देकर आ चुकी है। वह इन झूठी शिकायतों से परेशान हो गई थी। किसी ने उसे बताया कि महेश सागर की पुलिस से अच्छी जान पहचान है। इस पर 18 जून को उन्हें फोन करके अपनी समस्या बताई।

विधवा से दुष्कर्म के आरोप में जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, रामपुर : विधवा से दुष्कर्म के आरोप में अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर फंस गए हैं। गंज कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित महिला शहर के एक मुहल्ले की रहने वाली है। महिला का कहना है कि मुहल्ले के कुछ लाेग उसके खिलाफ नाम-पता बदलकर झूठे प्रार्थना पत्र थाने में देते रहते हैं। वह कई बार थाने जाकर बयान भी देकर आ चुकी है। वह इन झूठी शिकायतों से परेशान हो गई थी। किसी ने उसे बताया कि महेश सागर की पुलिस से अच्छी जान पहचान है। इस पर 18 जून को उन्हें फोन करके अपनी समस्या बताई। आरोप है कि उन्होंने महिला को मुहल्ला छिपियान पुराना गंज स्थित अपने आवास पर बुलाया। महिला दोपहर तीन बजे उनके आवास पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने बात करते समय दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से शिकायत करने पर एससी-एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। महिला डर के कारण घर चली आई। अब थाने में तहरीर दी। गंज कोतवाली प्रभारी लव सिरोही ने बताया कि महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और धमकाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच महिला उप निरीक्षक पूजा यादव को सौंपी है। आरोपित प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उन पर लगा आरोप बेबुनियाद है। हाल ही में उन्हे नवाब खानदान की संपत्ति का केयरटेकर बनाया गया है। इसी को लेकर एक पक्ष उनसे रंजिश रखने लगा है और साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है।

Edited By: Nitesh Srivastava