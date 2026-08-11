दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए खुशखबरी: अब सरकार देगी एस्कॉर्ट अलाउंस, खाते में भेजे जाएंगे इतने रुपये

संवाद सहयोगी, रामपुर। दिव्यांगता अब बच्चों की पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बनेगी। गंभीर और बहु दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए सरकार पहली बार एस्कार्ट अलाउंस देगी। मंडल के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के 871 अति दिव्यांग विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक यह सहायता मिलेगी।

एस्कार्ट अलाउंस की धनराशि से मिलने वाली इस मदद से बच्चों के माता-पिता पर स्कूल लाने-ले जाने का आर्थिक बोझ कम होगा और दिव्यांग विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। डीसी समेकित शिक्षा सतेंद्र शर्मा ने बताया कि एस्कार्ट अलाउंस की राशि पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।