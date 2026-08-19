आजम खान पर बड़ी कार्रवाई, रामपुर-सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक...कई ठिकानों पर ईडी की रेड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/रामपुर। आजम खान की मुश्किलें कम लेने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार सुबह ईडी ने जौहर विश्व विद्यालय समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। टीम उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के साथ-साथ दिल्ली में भी है।

जौहर यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह लगभग सात बजे टीम पहुंची। टीम सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है।

बता दें कि कुछ दिन पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस से आजम के आपराधिक इतिहास का ब्योरा मांगा था। पुलिस ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो टीम खुद ही पहुंच गई और दस्तावेजों को खंगाल रही है।

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