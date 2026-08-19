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आजम खान पर बड़ी कार्रवाई, रामपुर-सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक...कई ठिकानों पर ईडी की रेड

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:48 AM (IST)

आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, बुधवार सुबह ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय समेत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की।

आजम खान पर ईडी की रेड।

आजम खान पर ईडी की रेड।

HighLights

  1. ईडी ने आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय पर छापा मारा।

  2. रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली में कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई।

  3. टीम आजम खान के आपराधिक इतिहास के दस्तावेज खंगाल रही।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/रामपुर। आजम खान की मुश्किलें कम लेने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार सुबह ईडी ने जौहर विश्व विद्यालय समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। टीम उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के साथ-साथ दिल्ली में भी है।

जौहर यूनिवर्सिटी में बुधवार सुबह लगभग सात बजे टीम पहुंची। टीम सभी दस्तावेजों को खंगाल रही है।

बता दें कि कुछ दिन पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस से आजम के आपराधिक इतिहास का ब्योरा मांगा था। पुलिस ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो टीम खुद ही पहुंच गई और दस्तावेजों को खंगाल रही है।

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