Rampur Road Accident: कुत्ते की वजह से हुआ हादसा, डिवाइडर से टकराई स्कूटी; तीन दोस्तों की हुई मौत

Rampur Road Accident यूपी के रामपुर में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। तीन दोस्त स्कूटी से जा रहे थे तभी अचानक स्कूटी के नीचे कुत्ता आ गया। स्कूटी कुत्ते से टकराकर अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। इससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में लोगों ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया।

