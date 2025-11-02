रामपुर DM अजय कुमार द्विवेदी के आदेश: 'सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई'
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में तहसील मिलक में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। 36 शिकायतों में से 6 का मौके पर निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा।
संवाद सहयोगी, जागरण मिलक। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार में हुआ। समाधान दिवस में कुल 36 शिकायतें आईं। मौके पर 6 शिकायतों का निस्तारण किया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधितों को दिशा निर्देश दिए।
डीएम ने दिए आदेश
तहसील सभागार में हुए संपूर्ण समाधान शिविर में जिला अधिकारी ने कहा कि चकरोड, ग्राम समाज और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान धान उठान, विद्युत, श्रम, खंड विकास, राजस्व, पुलिस, नगर निकाय और जल निगम आदि विभागों से संबंधित शिकायतें समाधान दिवस में आई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ किया जाए।उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी इसी भावना के अनुरूप कार्य करें तथा निस्तारण उपरांत शिकायतकर्ताओं से संतुष्टि अवश्य प्राप्त करें। संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपा सिंह, उप जिलाधिकारी आनंद कुमार कनौजिया और प्रभारी तहसीलदार सीमा गंगवार आदि मौजूद रहे।
डीएम ने किया औचक निरीक्षण
इसके बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किसान मंडी मिलक में संचालित धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र प्रभारी से मंडी में किसानों द्वारा की जा रही धान खरीद के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने मंडी परिसर में लगाए गए बैनर पर अंकित हेल्पलाइन नंबर की स्थिति की जांच करने के लिए मौके पर ही केंद्र प्रभारी के नम्बर पर काल लगायी, जो चालू स्थित में पाया गया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने धान खरीद से संबंधित मापक यंत्रों एवं अन्य उपकरणों का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के साथ उचित व्यवहार करें, पानी व उनके बैठने की समुचित व्यवस्था करायें और तहसील स्तर पर सत्यापन आदि के कार्य में सहयोग प्रदान करें।
